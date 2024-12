FC Barcelone : Hansi Flick ne perd pas espoir

Hansi Flick ne veut pas laisser de place au doute. L’entraîneur du FC Barcelone, qui a vu son équipe s’incliner de façon rocambolesque face à l’Atlético de Madrid (1-2), a souhaité se concentrer sur le positif d’une rencontre dominée de la tête et des épaules par le Barça, malgré la défaite. «Nous avons joué incroyablement bien. Nous avons eu de nombreuses occasions et c’est ce que je veux. Bien sûr, je suis déçu par le résultat, mais cela montre aussi que l’Atlético est une équipe expérimentée qui défend très bien», a expliqué l’Allemand après le match.

La suite après cette publicité

«Nous n’abandonnerons pas, nous reviendrons, nous nous entraînerons plus fort et l’équipe montrera qu’elle peut marquer plus de buts. Nous devons nous concentrer davantage sur les buts, nous avons eu des occasions claires que nous avons manquées et cela a toujours à voir avec le fait de marquer des buts», a continué l’ancien coach du Bayern Munich. Pas de panique à bord donc côté Barça, mais du travail devant les cages qui s’annonce pour les attaquants blaugranas.