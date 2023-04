PL : pas de sanction contre l’arbitre auteur d’un coup de coude sur Andy Robertson

Pas de sanction pour Constantine Hatzidakis. La fédération anglaise de football a annoncé ce jeudi que l’arbitre de touche anglais, visiblement auteur d’un coup de coude sur Andy Robertson à la mi-temps de la rencontre Liverpool - Arsenal, dimanche (2-2), ne sera pas sanctionné. «Aucune mesure ne sera prise contre l’arbitre assistant Constantine Hatzidakis après l’incident avec Andy Robertson», peut-on lire dans le communiqué publié par la FA.

Après avoir épié les images de la scène survenue à un moment où le latéral écossais, emporté par la tension du match, s’était rapproché de l’arbitre, la fédération en a déduit qu’il s’agissait d’un contact accidentel. Dans un communiqué distinct, publié par le PGMOL, l’organisme en charge de l’arbitrage anglais, Hatzidakis a également pu livrer sa version des faits : «J’ai totalement coopéré avec la FA pour son enquête et j’ai discuté de cette question directement avec Andy Robertson lors d’une discussion ouverte et positive. Ce n’était certainement pas mon intention de provoquer un contact avec Andy alors que j’éloignais mon bras de lui et pour cela, je me suis excusé», a-t-il déclaré.

