Qualifs CAN 2023 : première victoire pour la Sierra Leone face à Sao Tomé-et-Principe

Une nouvelle rencontre comptant pour la quatrième journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avait lieu ce samedi. Cette affiche offrait un beau duel entre deux équipes en grande difficulté dans le groupe A. En compagnie du Nigéria et de la Guinée-Bissau, la Sierra Leone se rendait sur la pelouse de Sao Tomé-et-Principe. Après un premier duel qui s’était terminé par un match nul entre les deux formations, cette confrontation pouvait permettre à une des deux équipes de reprendre sa marche en avant.

La suite après cette publicité

L’occasion également d’engranger des points précieux en vue de la qualification pour la prochaine édition de la CAN. Dans cette rencontre, les visiteurs faisaient la différence par deux fois avant l’heure de jeu grâce à Abubakarr Samura puis Alhassan Koroma (7e et 28e, 2-0). Grâce à cette victoire, la Sierra Leone revient à un point du Nigeria, deuxième et à deux points de la Guinée-Bissau en tête de ce groupe A avec un match en plus que ces deux concurrents qui se retrouveront ce lundi pour un choc qui devrait faire des étincelles entre les deux premiers de ce groupe.

À lire

Qualifs CAN 2024 : Patson Daka offre un succès à la Zambie au Lesotho