Juventus : 2 joueurs sacrifiés pour Paul Pogba ?

Ce n'est pas une nouveauté : la Juventus aimerait bien faire revenir Paul Pogba dans le Piémont, lui qui a quitté le club en 2016 pour rejoindre Manchester United. Malheureusement, une telle opération a un coût, et le directeur sportif de la Vieille Dame le sait bien. « Nous aimons tous Paul ici. C'est un joueur extraordinaire, mais il joue à Manchester United actuellement. Il n'est pas en fin de contrat, donc si tu veux acheter Paul Pogba, il faut payer ! Nous connaissons tous sa valeur, mais il a un prix », avait récemment déclaré Fabio Paratici. Il va donc falloir trouver des solutions.

Et l'une d'entre elles pourrait tout simplement d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Justement, selon les informations d'ESPN, les Bianconeri songeraient à inclure Paulo Dybala, ou Federico Bernardeschi, dans le transfert pour trouver un accord avec les Red Devils et récupérer le milieu de terrain français. Pour rappel, l'attaquant argentin et ses dirigeants n'arrivent pas à tomber d'accord pour une prolongation de contrat et une revalorisation salariale, alors que le bail actuel de «La Joya» court jusqu'en 2022. Reste désormais à savoir si le club anglais a envie de récupérer Dybala ou Bernardeschi, qui lui aussi sous contrat jusqu'en 2022.