Chelsea exclut 48 joueurs de sa tournée estivale !

Nouvelle pré-saison et nouveau casse-tête pour Chelsea qui s’est envolé pour la Californie aux Etats-Unis où les Blues défieront le club très médiatisé de Wrexham dirigé par Ryan Reynolds. Chelsea jouera ensuite contre le Celtic, Manchester City et le Real Madrid. Réussissant sa mission en faisant remonter Leicester dans l’élite anglaise, Enzo Maresca a vu sa cote monter et Chelsea s’est logiquement positionné rapidement pour la succession de Mauricio Pochettino. Leicester ne s’est pas opposé à son départ et c’est ainsi qu’il a débarqué à Londres pour cinq ans et un montant d’environ 12 millions d’euros. Adepte du jeu de possession et assez à l’aise avec les jeunes éléments, il a de quoi s’amuser du côté des Blues avec un projet qui se veut long-termiste.

Et en ce sens, les Blues ont encore beaucoup recruté notamment Omari Kellyman, Estevão, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu et Kiernan Dewsbury-Hall notamment, mettant les petits plats dans les grands pour contenter Enzo Maresca qui n’avait pas caché sa joie de rejoindre un projet sportif qualitatif et surtout quantitatif : «Rejoindre Chelsea, l’un des plus grands clubs du monde, est un rêve pour tout entraîneur. C’est pourquoi je suis si enthousiaste à l’idée de saisir cette opportunité. J’ai hâte de travailler avec un groupe de joueurs et un personnel très talentueux pour développer une équipe qui perpétue la tradition de succès du club et qui rende nos supporters fiers», avait-t-il ainsi déclaré à son arrivée. Mais avec autant de joueurs sous contrat professionnel, il est difficile de sélectionner un effectif restreint pour la tournée dans le pays de l’oncle Sam. C’est le moins que l’on puisse dire.

Chelsea met un joueur à l'écart du groupe

48 joueurs absents de la tournée !

Ainsi, Enzo Maresca et son staff ont décidé de se passer de 48 joueurs dans cette tournée estivale. Mais chaque joueur est absent pour une raison différente. Bien évidemment, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Conor Gallagher, Moises Caicedo et Cole Palmer ne sont pas sur le départ, mais simplement laissés au repos suite à leur participation à l’Euro 2024 et à la Copa América 2024. Ils seront présents avec le groupe à leur retour des Etats-Unis quand leurs vacances se termineront. Les deux recrues Kellyman et Wiley et le jeune Gaga Slonina sont à Paris pour jouer les JO. Néanmoins, tout le reste, soit un total de 40 joueurs, forment un loft d’indésirables XXL rarement vu dans un club dans cette grandeur. On peut notamment parler du gardien Kepa, de retour de prêt du Real Madrid, qui a été invité à se chercher un club et qui pourrait rebondir en Arabie saoudite.

De même pour Romelu Lukaku qui est négociations avancées pour quitter les Blues et rejoindre le Napoli où il retrouvera Antonio Conte. Tout comme Malang Sarr, indésirable sous Mauricio Pochettino, qui se rapproche du RC Lens comme nous vous le révélions en exclusivité. Le cas de Trevoh Chalobah est plus complexe car il n’est pas encore en discussions avancées avec un club, bien que plusieurs clubs anglais comme Crystal Palace, West Ham, Fulham et même Manchester United soient chauds pour le récupérer. Sans oublier tous les jeunes Cesare Casadei, Deivid Washington, Diego Moreira ou encore David Datro Fofana qui cherchent une nouvelle opportunité, probablement en prêt. Pendant que les joueurs travailleront pour la nouvelle saison, la direction sera bloquée en Europe et travaillera sur plusieurs dossiers du mercato. Il y a du boulot.

Les 48 joueurs absents de la tournée : Trevoh Chalobah, Alfie Gilchrist, Malang Sarr, Cesare Casadei, Leo Castledine, Deivid Washington, Diego Moreira, Omari Kellyman, Caleb Wiley, Tino Anjorin, Kepa Arrizabalaga, Mason Burstow, David Datro Fofana, Bashir Humphreys, Romelu Lukaku, Alex Matos, Gabriel Slonina, Harvey Vale, Dujuan Richards, Kiano Dyer, Billy Gee, Harrison Murray-Campbell, Ishe Samuels-Smith, Zak Sturge, Jimi Tauriainen, Travis Akomeah, Ato Ampah, Somto Boniface, Luke Campbell, Brodi Hughes, Harrison McMahon, Donnell McNeilly, Leo Cardoso, Max Merrick, Jimmy-Jay Morgan, Richard Olise, Samuel Rak-Sakyi, Frankie Runham, Reiss-Alexander Russell-Denny, Zain Silcott-Duberry, Ronnie Stutter, Shaun Wade, Kaiden Wilson, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Conor Gallagher, Moises Caicedo et Cole Palmer.