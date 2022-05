Ligue Europa Conférence : Dimitri Payet dans le onze type !

La première édition de la Ligue Europa Conférence s'est terminée ce mercredi avec la victoire en finale à Tirana de l'AS Rome face au Feyenoord Rotterdam sur un but de Nicolo Zaniolo. L'UEFA a publié le 11 type de la saison en C4 et le Marseillais Dimitri Payet y est présent, alors que sa réalisation face au PAOK a été sélectionnée parmi les plus beaux buts du tournoi.

La suite après cette publicité

A l'exception du joueur de Leicester, Dewsburry-Hall et donc de Payet, le reste du 11 est composé entièrement de joueurs ayant disputé la finale. Côté Feyenoord on retrouve les latéraux Geertruida et Malacia ainsi que le défenseur central Trauner, l'ailier colombien Sinisterra et l'attaquant Dessers, meilleur buteur de la compétition. Les champions d'Europe romains placent quant à eux un joueur par ligne : le gardien décisif Rui Patricio, le défenseur anglais Chris Smalling, le milieu Lorenzo Pellegrini ainsi que l'avant-centre anglais Tammy Abraham.