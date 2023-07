Real Madrid : la nouvelle sortie remarquée de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Une victoire renversante contre l’AC Milan (3-2). Un succès solide face à Manchester United (2-0). Joselu et Jude Bellingham décisifs. Les derniers jours du Real Madrid se passent à merveille, avant de croiser le fer avec le FC Barcelone, samedi prochain. De quoi satisfaire Carlo Ancelotti, interrogé après la victoire contre les Red Devils. «C’était un bon match. Nous avons bien joué, surtout en première mi-temps, avec de l’intensité et de bonnes transitions. Nous avons bien défendu et joué beaucoup mieux que lors du premier match. Nous avons eu une bonne attitude et un bon engagement. Nous réussissons parce que nous avons une équipe avec beaucoup de qualité, physiquement, techniquement, en termes d’attitude et d’engagement. Je ne vois pas d’autre explication».

Pour autant, l’actualité madrilène ne se résume pas seulement au terrain ces dernières semaines. Actifs sur le marché des transferts, les dirigeants merengues doivent également gérer le cas Kylian Mbappé, au cœur d’un immense bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Prêt à tout pour aller au bout de son contrat dans la capitale française, l’international tricolore (70 sélections, 40 buts) agace sa direction, bien décidée à le prolonger ou à le vendre dès cet été. Une situation bouillante qui pourrait alors profiter à la Casa Blanca. Oui mais voilà, cette dernière ne semble pas vouloir se précipiter et préfère attendre sagement le mois de janvier prochain pour négocier une arrivée libre…

Carlo Ancelotti évite encore le cas Mbappé !

Invité à répondre sur le mercato des Merengues, Carlo Ancelotti a d’ailleurs assuré que «l’effectif est très bien comme ça». «Nous sommes au complet», a également ajouté le Mister. Un discours allant dans le sens de sa dernière sortie sur le sujet. Relancé sur le cas du numéro 7 parisien, écarté de la tournée estivale au Japon, le technicien convoité par le Brésil n’a néanmoins pas souhaité répondre… «Une autre question», a-t-il ainsi lâché.

Une nouvelle sortie médiatique qui risque de faire parler au cours des prochaines heures. Reste désormais à savoir si le coach italien est réellement satisfait de son groupe actuel ou si cette communication ne cache pas la volonté de travailler tranquillement sur d’autres dossiers… Une chose est sûre, le cas Kylian Mbappé, qui vient de refuser les avances de l’Arabie saoudite, va continuer d’animer le mercato estival, qui plus est à l’heure où le PSG est convaincu que le champion du monde 2018 dispose déjà d’un accord avec le Real Madrid pour 2024…