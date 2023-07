Real Madrid : la réponse cash de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé et le mercato

La suite après cette publicité

C’est reparti pour un tour. La semaine dernière, le Real Madrid a fait sa rentrée des classes à Valdebebas. Sans plusieurs internationaux et sans Karim Benzema, qui a rejoint Al-Ittihad, les Merengues ont pu compter sur plusieurs recrues à l’image de Jude Bellingham, Brahim Diaz ou encore Arda Güler. D’ailleurs, les deux derniers joueurs mentionnés ont fait forte impression lors des premières séances. Ils sont du voyage aux États-Unis où Carlo Ancelotti a récupéré plusieurs internationaux.

Le travail continue donc pour le Mister, qui en a profité pour donner son premier point presse de la saison. «Nous nous sommes toujours sentis bien ici (aux États-Unis). C’est un endroit agréable, on peut bien s’entraîner, on a des matchs importants où on peut voir où en est l’équipe. Tous les joueurs sont revenus en bon état. Nous sommes confiants et ravis de bien commencer la saison», a-t-il expliqué avant d’être questionné sur le marché des transferts et les nouvelles recrues.

Ancelotti est content du mercato

« Je suis très heureux des joueurs qui sont arrivés, ils vont nous aider et apporter de la qualité à l’effectif. Fran Garcia va très bien occuper le côté gauche où nous avons eu des problèmes l’an passé. Joselu peut nous apporter un peu plus dans le jeu aérien, au point de penalty. Arda Güler est très talentueux, il est très jeune, je pense que le public va apprécier ce joueur. Jude Bellingham est un grand milieu avec des qualités que nous n’avons pas dans l’effectif. Il se projette très bien vers l’avant sans ballon. L’effectif s’est amélioré.»

Il a ajouté ensuite : «je veux essayer quelque chose de nouveau dans ce début de saison. Nous allons voir comment cela se passe, et si ça ne se passe pas bien, nous avons toujours l’ancien système qui nous a tant apporté dans le passé.» L’Italien a donc confirmé la tendance, à savoir qu’il devrait délaisser son traditionnel 4-3-3 pour miser sur un 4-4-2. Cela pourrait toutefois évoluer en cas d’arrivée d’un attaquant. Et tous les regards sont braqués sur Kylian Mbappé.

Le Mister est cash pour KM7

Mais Ancelotti s’est montré clair. «Je n’ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je peux parler du nombre de nouveaux joueurs que nous avons : Bellingham, Fran García, Arda Güler. Brahim aussi, qui revient très bien de son expérience milanaise. C’est un joueur plus fort et plus complet. Je peux également parler de la qualité de Modric, Vinicius ou Rodrygo. Parler de qui n’est pas là ne me semble pas juste.» Puis, quand un journaliste lui a demandé si KM7 peut être le remplaçant naturel de KB9, le coach madrilène a été cash.

«Nous l’avons déjà (le remplaçant de Benzema, ndlr). Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système». Une réponse qui a intrigué la presse, qui a relancé le Mister en lui demandant si Madrid pouvait tenir une saison avec un seul vrai n°9. Là encore, la réponse a été claire. «Oui oui. C’est vrai qu’on a toujours eu Karim, même s’il n’était pas un pur neuf, mais le système peut s’adapter aux caractéristiques des joueurs. Un joueur qui est arrivé peut beaucoup apporter sur le plan offensif, à l’image de Bellingham». Avec ou sans Mbappé, Carlo Ancelotti a déjà des idées en tête pour le Real Madrid version 2023-24.