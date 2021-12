Séville : Jules Koundé connaît sa sanction

Expulsé mardi soir pour un mauvais geste sur Jordi Alba contre le FC Barcelone (1-1), le défenseur du Séville FC Jules Koundé a fait beaucoup parler de lui mercredi. Mais alors que le défenseur français risquait plusieurs matches de suspension, l'instance disciplinaire s'est finalement montrée clémente puisque le joueur de 23 ans a écopé d'un seul match de suspension, comme l'indique le communiqué officiel du club sévillan.

Dès lors, l'international français manquera le match face à Cadiz le 3 janvier prochain. Un moindre mal et un soulagement pour Julen Lopetegui, qui n’aura donc pas à se passer d’un de ses meilleurs éléments pour une longue durée. Un geste d'humeur (ndlr : ballon envoyé dans le visage de Jordi Alba) sur lequel son entraîneur était d'ailleurs revenu à l'issue de la rencontre : «il sait qu’il s’est trompé, il n’y avait pas grand-chose à dire non plus. Il s’est laissé emporter. C’est une question d’âge, mais je suis sûr que cela ne l’affectera pas trop parce qu’il fait partie de ceux qui apprennent».