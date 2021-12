Séville : Jules Koundé, un coup de sang qui passe mal

Avant le match entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid programmé ce mercredi soir (21h), le Séville FC avait l'occasion de revenir provisoirement à trois points de la Casa Blanca mardi en cas de succès contre le FC Barcelone. Malheureusement, au Stade Ramón Sánchez Pizjuán, le club andalou n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 (match en retard de la 4e journée de Liga). Et le triste carton rouge reçu par Jules Koundé n'a rien arrangé.

Après un duel avec deux Blaugranas dont Jordi Alba pour obtenir une touche, le défenseur français de 23 ans n'a pas apprécié une petite charge du latéral espagnol dans le dos. Du coup, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux s'est saisi du ballon et l'a balancé dans la figure de son adversaire. Résultat ? Une expulsion et presque 30 minutes de jeu en infériorité numérique pour l'équipe de Julen Lopetegui, qui est revenu sur cette scène en conférence de presse.

Lopetegui : «il est tombé dans le piège de l'adversaire»

«Il sait qu'il a eu tort, il n'y avait pas grand-chose à dire non plus. Il s'est emporté. C'est une question d'âge mais je suis sûr que ça ne l'affectera pas trop car il est jeune. C'est une mauvaise journée. Ça vous arrive, ça m'arrive, c'est une mauvaise journée au travail. Il en est conscient. Il est très intelligent, très jeune et, aussi jeune qu'il soit, il fait parfois des erreurs. Il est tombé dans le piège de l'adversaire», a déclaré son entraîneur. Un événement qui peut arriver mais qui peut coûter cher.

Selon un spécialiste de l'arbitrage, Iturralde González, qui s'est exprimé sur la Cadena SER, l'international français (7 capes) risque d'écoper de quatre matches de suspension pour ce mauvais geste, au regard du Code disciplinaire de la RFEF, la Fédération espagnole de football. Jules Koundé pourrait donc revenir à la compétition le 23 janvier face au Celta de Vigo, pour le compte de la 22e journée du Championnat d'Espagne.