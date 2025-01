Manchester City vise deux cibles à 120 M€

Les temps sont durs à Manchester City. Alors que Pep Guardiola traverse probablement la pire crise de sa carrière d’entraîneur, les Skyblues devraient se montrer particulièrement actifs sur le marché des transferts cet hiver. Sixièmes du classement de Premier League, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ne sont pas non plus assurés de disputer ne serait-ce que les barrages de la Ligue des Champions. Forcément, des renforts sont attendus.

D’après les informations du Sun, deux nouveaux visages pourraient faire leur apparition dans l’effectif de Manchester City cet hiver : Omar Marmoush et Ederson. Si l’avant-centre de Francfort était déjà associé à l’écurie anglaise ces derniers jours, l’information autour du milieu de terrain de l’Atalanta est-elle beaucoup plus fraîche. La source britannique précise que le leader de Serie A ne se séparera de son brésilien que contre un chèque d’un peu plus de 60 millions d’euros, un montant similaire à celui évoqué pour Omar Marmoush.