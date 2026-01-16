Real Madrid : Alvaro Arbeloa vole au secours de ses joueurs

Bousculer les joueurs, c’est ce que réclame la plus grande partie des supporters du Real Madrid, excédée par les mauvais résultats et la piteuse image renvoyée par leur équipe ces dernières semaines. Mais ce n’est visiblement pas ce que souhaite faire la direction du Real Madrid. En limogeant Xabi Alonso, elle a plutôt écouté le vestiaire, et nommé en Alvaro Arbeloa un coach qui va surtout chercher à exploiter le potentiel individuel de toutes les stars de son effectif. Il a suffi de sa première conférence de presse de veille de match de Liga (contre Levante samedi à 14h) pour se rendre compte que l’ancien joueur merengue était plutôt du genre à cajoler ses ouailles.

Il a d’abord de nouveau assumé la responsabilité de l’élimination face à Albacete en Coupe du Roi. « Je comprends que l’on cherche un coupable, mais je m’efforce à trouver des solutions. Tout ce qui se passe sur le terrain est de ma responsabilité. Quand les choses vont mal, je sais que je dois aider mes joueurs à mieux jouer. Je me sens pleinement responsable de tout ce qui se passe sur le terrain. » Puis il n’a eu que des louanges pour des joueurs abondamment critiqués ces derniers temps. Vinicius ? « Si j’ai tenu à saluer l’effort de Vini, c’est parce que je savais ce qu’il avait traversé : une semaine très difficile, beaucoup de travail.»

Un Arbeloa qui soutient ses joueurs

Bellingham ? « Nous nous entraînons ensemble depuis quelques jours, et on peut voir de près quel genre de joueur il est. Il doit devenir un leader supplémentaire dans cette équipe. J’apprécie toujours les joueurs très mobiles, et Jude a la capacité de créer et de construire des attaques. » Valverde ? « C’est un joueur tellement talentueux qu’il peut exceller partout. L’autre jour, je l’ai aligné à son poste de prédilection. Mais j’ai un capitaine fantastique en lui, et il l’a prouvé ces derniers mois. » Rodrygo ? « Nous connaissons tous le talent exceptionnel de Rodrygo et les grands moments qu’il nous a offerts. Ces derniers mois, il a retrouvé sa meilleure forme. »

Voilà un aperçu du style Arbelola, en public. Car pour réussir sa mission, il sait qu’il va devoir remettre sur pied une équipe loin de ses standards. « Avec Antonio Pintus, nous allons travailler pour que les joueurs retrouvent leur meilleur niveau dans tous les aspects du jeu. » Un discours volontaire, optimiste, presque trop lisse, destiné à ne pas froisser ses joueurs et à garder la tête haute dans ce passage difficile. Alvaro Arbeloa le sait, seule la victoire lui offrira un peu de répit.