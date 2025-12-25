Eliminatoires CM - Afrique
CAN 2025, Cameroun : Carlos Baleba est sorti blessé
1 min.
@Maxppp
Titulaire lors de la victoire du Cameroun sur le Gabon (1-0) lors de la 1ère journée de la Coupe d’Afrique des Nations, Carlos Baleba a dû céder sa place dès la pause, remplacé par Jean Onana. Les soins reçus avant la mi-temps n’ont pas suffi à le maintenir sur le terrain.
On aurait pu craindre une blessure relativement importante à la cuisse, mais selon les premières informations, la gêne musculaire ressentie n’a rien de grave. Le joueur de Brighton devrait pouvoir tenir sa place lors de la seconde rencontre : un choc contre la Côte d’Ivoire le 28 décembre prochain (21h).
