CAN 2025, Cameroun : Carlos Baleba est sorti blessé

Titulaire lors de la victoire du Cameroun sur le Gabon (1-0) lors de la 1ère journée de la Coupe d’Afrique des Nations, Carlos Baleba a dû céder sa place dès la pause, remplacé par Jean Onana. Les soins reçus avant la mi-temps n’ont pas suffi à le maintenir sur le terrain.

La suite après cette publicité

On aurait pu craindre une blessure relativement importante à la cuisse, mais selon les premières informations, la gêne musculaire ressentie n’a rien de grave. Le joueur de Brighton devrait pouvoir tenir sa place lors de la seconde rencontre : un choc contre la Côte d’Ivoire le 28 décembre prochain (21h).