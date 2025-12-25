Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Afrique

CAN 2025, Cameroun : Carlos Baleba est sorti blessé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Carlos Baleba avec Brighton @Maxppp
Cameroun 1-0 Gabon

Titulaire lors de la victoire du Cameroun sur le Gabon (1-0) lors de la 1ère journée de la Coupe d’Afrique des Nations, Carlos Baleba a dû céder sa place dès la pause, remplacé par Jean Onana. Les soins reçus avant la mi-temps n’ont pas suffi à le maintenir sur le terrain.

La suite après cette publicité

On aurait pu craindre une blessure relativement importante à la cuisse, mais selon les premières informations, la gêne musculaire ressentie n’a rien de grave. Le joueur de Brighton devrait pouvoir tenir sa place lors de la seconde rencontre : un choc contre la Côte d’Ivoire le 28 décembre prochain (21h).

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Cameroun
Carlos Baleba

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Cameroun Flag Cameroun
Carlos Baleba Carlos Baleba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier