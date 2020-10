Inter : la première titularisation de rêve d'Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

« C'est difficile pour lui de remplacer un joueur comme Hakimi, qui amenait beaucoup de joie chez les supporters grâce à sa vitesse et ses actions offensives. Jusqu'à présent, Meunier ne colle pas au 3-5-2 du Borussia », nous expliquait ce matin notre confrère Lucas Hörster, journaliste pour Fussball Transfers en évoquant les débuts très pauvres de Thomas Meunier avec le Borussia Dortmund.

Car, un peu plus tôt, en fin d'après-midi, Hakimi, lui, s'éclatait avec l'Inter contre Benevento (5-2). Pour sa première titularisation, l'ancien du Real Madrid et du BvB (il n'avait joué que 26 minutes contre la Fiorentina) n'a mis qu'une petite minute pour se montrer décisif. Bien lancé sur le côté droit, il effectuait un magnifique centre au premier poteau pour Romelu Lukaku qui ouvrait le score.

Le duo parfait avec Lukaku

Sans arrêt, il a proposé sur son côté droit. Et double objectif rempli en fin de première période. Il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs en enroulant parfaitement une frappe du pied droit (42e). Cinq minutes avant sa réalisation, son adversaire, le latéral gauche Federico Barba, était remplacé après avoir pris le feu tout au long de ce premier acte ponctué par quatre buts des hommes de Conte.

On le sait, le Marocain est un élément très offensif qui provoque beaucoup. Un sacré coup mercato pour l'Inter et Conte doit être ravi de voir que son duo avec l'un de ses attaquants, Romelu Lukaku, fonctionne excellemment bien. Déjà, lors de ses 26 minutes passées sur la pelouse de Giuseppe Meazza contre la Fiorentina, il avait offert à l'international belge le but de l'égalisation (87e).

Hakimi est un « trèsor »

« Courir, passes décisives et buts : Hakimi est dévastateur. Les débuts en tant que titulaire sont fabuleux », s'enflamme d'ailleurs la Gazzetta dello Sport ce jeudi matin. Le journal au papier rose va plus loin dans ses notes en lui accordant un 7,5, la meilleure note avec celle de Gagliardini : « Benevento doit changer trois arrières gauches, car personne ne peut le suivre. Technique et rapidité, l'Inter a trouvé un trésor qui apporte une quantité inestimable d'occasions. »

Le Corriere dello Sport lui accorde 0,5 de plus et, une nouvelle fois, n'a que des éloges pour lui : « latéral impressionnant pour la vitesse, la qualité et le punch. Une passe décisive, le filet des Nerazzurri et bien d'autres sprints irrésistibles sur la droite. Super achat (estimé à 40 M€). » L'année passée, les Nerazzurri ont fini deuxièmes de Serie A derrière la Juventus. Cette fois, Antonio Conte a peut-être trouvé l'arme fatale pour passer devant les Juventini et enfin récupérer un scudetto.