Real Madrid : Vinicius Jr sort du silence après sa masterclass

Quelle soirée pour le Real Madrid, mais surtout pour Vinicius Jr. Elu homme du match par notre rédaction avec un joli 9/10, le Brésilien a inscrit un but et délivré deux passes décisives, en plus d’être à l’origine du but contre son camp de Kehrer. Encore sifflé le week-end dernier face à Levante, Vini s’est donc bien racheté et il avait le sourire lorsqu’il s’est exprimé devant les médias de l’UEFA après le match.

« Les derniers jours ont été très compliqués pour moi, pour tous mes coéquipiers aussi, mais surtout pour moi à cause des sifflets, et à cause de tout ce qui est dit sur moi. Je suis toujours sous les projecteurs et je ne veux pas l’être à cause de choses hors du terrain, je veux l’être à cause de tout ce que j’ai fait pour ce club mais l’exigence est énorme, et je dois continuer tous les jours. J’essaie de tout donner pour ce maillot et le club qui m’a tant donné. Jouer avec Kylian et tous les autres est très facile, nous devons continuer pour que tout puisse revenir à la normale, nous voulons gagner et les supporters aussi, et si nous sommes unis, ce sera plus facile cette saison », a lancé le Brésilien, qui ne s’était pas exprimé publiquement depuis longtemps. Le message est passé.