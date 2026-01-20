Real Madrid - AS Monaco : les notes du match

Un déplacement au Bernabéu qui n’arrivait pas vraiment au bon moment pour l’AS Monaco. Il y a certes eu ce dernier succès contre Galatsaray en C1 ; la spirale est largement négative avec cette série de 7 défaites sur les 8 derniers matchs en Ligue 1. Sébastien Pocognoli devait en plus de cela composer avec de très nombreux absents (Hradecky, Mawissa, Salisu, Cabral, Minamino, Pogba, Camara et Diatta). Le Belge jouait même une partie de son avenir face à un Real Madrid en pleine zone de turbulences entre la venue d’Arbeloa à la place de Xabi Alonso, l’élimination en Coupe du Roi contre une équipe de 2e division, les sifflets de ce week-end. Et puis la Casa Blanca est elle aussi confrontée à pas mal de forfaits (Carreras, Alexander-Arnold, Mendy, Militao, Rüdiger, Rodrygo, Diaz).

Ça n’est pas vraiment un souci pour les Madrilènes, qui peuvent compter dans leur rang sur un certain Kylian Mbappé. Dès son deuxième ballon touché, le Français profitait d’un bon travail de Mastantuono et d’un relai de Valverde pour ouvrir le score au point de penalty (1-0, 5e). Ça ne pouvait pas commencer plus mal pour Monaco, bousculé par une équipe supérieure mais pas non plus hors sujet. Balogun tentait de sortir de la nasse (9e, 25e), tandis que Fati ne pouvait reprendre correctement le centre de Caio Henrique (19e). Les visiteurs montraient des choses encourageantes dans le jeu, tout en donnant cette impression d’être trop loin de son adversaire du soir. La comparaison faisait encore plus mal lorsque le Real attaquait, et piquait sans forcer.

soirée cauchemar pour Monaco

Si Köhn restait vigilant sur cette tête vers son propre but de Dier (21e), le gardien ne pouvait que constater les dégâts sur ce centre parfait de l’extérieur de Vinicius pour Mbappé (2-0, 26e). La fin de première période offrait toujours le même sentiment de Monégasques pas inintéressants dans le jeu, mais incapables de concrétiser à l’image de la frappe de Zakaria sur la barre (31e), et d’un Courtois sérieux face à Akliouche (36e) et Balogun (42e). Le replacement de Tchouaméni en charnière après la sortie d’Asencio à la pause n’a pas changé grand-chose. La précision était encore madrilène sur ce contre où Vinicius héritait d’un ballon dans la profondeur de Mbappé pour décaler Mastantuono, auteur d’une reprise croisée parfaite (3-0, 51e).

La soirée devenait même un cauchemar lorsque sur le centre suivant de Vinicius, de l’extérieur toujours, contraignait Kehrer à envoyer le ballon dans son propre but (4-0, 55e). Intenable ce soir, le Brésilien se faisait définitivement applaudir par le Bernabéu en concluant ce nouveau contre éclair d’une énorme frappe sous la barre (5-0, 63e). La victoire déjà en poche, le Real se relâchait pour laisser l’ASM sauver l’honneur par Teze (5-1, 72e). Avec plus de réalisme pour Akliouche (70e) et Ilenikhena (78e), l’écart aurait pu être moins abyssal mais encore une fois, le dernier geste n’était pas au rendez-vous. Tout le contraire de Bellingham, à la fête sur cet astucieux ballon de Valverde (6-1, 80e). L’addition, déjà très salée, s’est arrêtée là. Elle aurait pu être plus lourde encore si Vinicius avait mieux conclu ce raid (90e+2). Retombée à la 20e place ce soir, l’ASM est encore loin de la qualification, alors que le Real assure de manière quasi définitivement sa place dans le top 8.

L’homme du match : Vinicius Jr (9) : très critiqué en ce moment, le Brésilien jouait gros ce soir, et il le savait. Il a d’ailleurs répondu de la meilleure des manières, avec une . D’entrée, on l’a senti très volontaire, tentant de faire des différences sur le flanc gauche de cette attaque, et il y est d’abord parvenu en offrant un caviar à Mbappé sur le deuxième but du Bondynois (26e). En deuxième période, il signe une deuxième passe décisive, avec une belle remise pour Mastantuono (51e). Toujours actif, il a centré à ras de terre dans la surface, et Kehrer s’interposait mais envoyait le ballon au fond des filets. Une demi-passe décisive pour Vini. Diablement bon dans le un contre un ce soir, il est récompensé par un but peu après, avec un joli rush individuel suivi d’un missile dans la lucarne (63e). Le meilleur Vinicius Jr depuis très longtemps.

Real Madrid

- Courtois (6,5) : même si le Real Madrid a été infiniment supérieur à cette triste équipe de Monaco, le portier belge a tout de même eu un peu de boulot sur sa ligne. S’il est aidé par la barre sur ce missile de Teze (30e), il sort par exemple une belle parade sur une demi-volée d’Akliouche (36e), ou sur une frappe de Balogun en fin de première période. Golovin l’a aussi sollicité (57e), et il a été fusillé par Teze à bout portant sur le seul but monégasque, où il ne peut rien se reprocher. Des soirées plus difficiles l’attendent.

- Valverde (7,5) : positionné sur le côté droit de la défense et ce même si la presse espagnole avait expliqué qu’Arbeloa ne voulait plus l’utiliser à ce poste, l’Uruguayen s’est tout simplement promené. Passeur décisif sur le premier but (5e), il a multiplié les courses côté droit, créant énormément de danger dans les derniers mètres adverses grâce à sa puissance et son volume de jeu. Sur le plan défensif, il n’a pratiquement pas été inquiété et aura sécurisé son flanc sans trop de soucis. Il termine sa rencontre avec une passe décisive pour Bellingham (81e). Comme beaucoup de ses coéquipiers ce soir, il y avait longtemps qu’on ne l’avait pas vu à ce niveau. Sorti à la 84e pour faire place au jeune Dani Meso, qui n’a pas eu énormément d’occasions de se montrer.

- Asencio (6,5) : une des rares satisfactions du Real Madrid dans ces temps un peu compliqués, et il a encore livré une belle prestation ce soir. Très serein dans cet axe droit de la défense, le canterano a remporté les quelques duels, certes peu nombreux, où il a dû intervenir, et était toujours bien positionné et propre. Remplacé à la mi-temps par Dani Ceballos (6), probablement à cause de pépins physiques. Le milieu de terrain a rendu une copie intéressante, récupérant plusieurs ballons et relançant bien, mais il a un peu gâché son entrée en jeu avec cette passe ratée qui a offert le but sur un plateau à Teze (72e).

- Huijsen (6) : un peu dans le dur ces derniers temps, écopant de quelques reproches dans les médias madrilènes, il avait l’occasion de se refaire un peu. Sans avoir été impérial - il a par exemple été un peu bougé sur le plan physique par Balogun - il aura rendu une copie correcte et les lacunes qu’on a vu ces dernières semaines étaient moins flagrantes aujourd’hui. Dans les domaines où il a l’habitude de briller, comme l’anticipation et la lecture du jeu notamment, il a encore été très précieux contre les Asémistes.

- Camavinga (7) : aligné en tant que latéral gauche ce soir, l’international tricolore a été au niveau et certains doivent se demander pourquoi il n’est pas aussi bon quand il joue à son poste… Défensivement, d’abord, puisqu’il a gagné ses duels à une position qui n’est pourtant pas la sienne, et n’a jamais eu de problèmes de marquage ou de positionnement. Avec le ballon, il a aussi été intéressant, proposant des solutions et faisant toujours le bon choix, se permettant même quelques gestes techniques. Il a laissé sa place à Fran Garcia (76e), auteur d’une bonne entrée en jeu.

- Tchouameni (6,5) : le boulot a été fait. Parfois un peu nonchalant sur le repli défensif, en première période notamment, et auteur de quelques erreurs évitables, comme ce ballon perdu devant sa surface qui a offert une occasion à Balogun (41e), le Français a tout de même fait ce qui était attendu de lui. D’abord en tant que milieu de terrain défensif, avec des récupérations et des interceptions, puis en tant que défenseur central en deuxième période, avec un bon marquage individuel sur Balogun. Fiable.

- Arda Güler (7,5) : comme un poisson dans l’eau dans le milieu ce soir. Le prodige turc a profité du peu de pressing réalisé par ses vis-à-vis du milieu monégasque et de son talent pour prendre le jeu du Real Madrid à son compte. Il était dans presque tous les bons coups, à l’image de sa passe en profondeur parfaite pour Vinicius sur le deuxième but merengue du soir. Probablement conscient que le Bernabéu en attendait beaucoup de ses joueurs ce soir, le Turc a aussi énormément défendu, récupérant jusqu’à 10 ballons, ce qui n’est pas si habituel pour lui. Arbeloa l’a sorti pour faire entrer Carvajal à la 76e, dont l’entrée aura été anecdotique.

- Bellingham (7) : pas le meilleur Bellingham, mais du bon Bellingham. Propre dans le jeu et dans ses passes, il a été un peu discret pendant la première période, avant de se lâcher lors du deuxième acte, prenant plus de liberté, que ce soit avec le ballon ou dans ses déplacements sur le terrain. Il est finalement récompensé par un joli but sur lequel il élimine Kohn avant de propulser le ballon au fond. On notera aussi qu’il a effectué un énorme travail défensif qui a contribué à neutraliser les offensives monégasques.

- Mastantuono (8) : la surprise du chef ce soir. L’Argentin était ainsi de retour dans un onze titulaire pour un gros match, et cette fois, il a clairement marqué des points aux yeux d’Arbeloa. Bien inspiré sur le premier but avec un bon décalage pour Valverde (5e), il a ensuite été très incisif, allant toujours vers l’avant, brisant des lignes balle au pied ou via des bonnes transmissions pour les joueurs placés devant lui. Une machine à créer du danger tout au long du match. Il a été récompensé par un but en deuxième période, plaçant parfaitement le cuir poteau opposé du gardien monégasque (51e). Probablement son meilleur match sous la tunique madrilène. Remplacé par Gonzalo Garcia (71e), mais l’Espagnol n’a pas eu énormément d’occasions à se mettre sous la dent.

- Mbappé (8) : pour ses retrouvailles avec son club formateur, il n’a eu aucune pitié… Sur la première offensive madrilène pratiquement, il a crucifié les Monégasques avec une frappe parfaite depuis l’entrée de la surface (5e). Après un caviar de Vinicius Jr, il a doublé la mise, n’ayant plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, juste quand Monaco commençait à reprendre des forces (26e). Au delà de ses deux buts, on l’a vu faire quelques appels intéressants, bien aidé par les espaces laissés par Monaco, et on a aussi vu un Mbappé très altruiste dans les efforts et ses choix balle au pied, cherchant à offrir des situations intéressantes en permanence à ses coéquipiers de l’attaque.

- Vinicius Jr (9) : voir ci-dessus.

AS Monaco

- Köhn (1,5) : titularisé dans les buts de l’ASM, il a rapidement été mis à contribution par un Kylian Mbappé très entreprenant. Le portier monégasque n’a rien pu faire sur l’ouverture du score de l’international français (1-0, 5e). Il a ensuite été brièvement mis en difficulté à la 19e minute sur corner, avant de s’imposer avec autorité en captant un ballon litigieux, rassurant ainsi sa défense. Il n’a encore rien pu faire non plus sur le second but de Mbappé, très bien servi par Vinicius (2-0, 26e). En seconde période, la rencontre a viré au drame pour lui : il a encaissé trois nouveaux buts en 13 minutes et a même été trompé par son propre défenseur. Bellingham a, lui aussi, inscrit son but, trompant encore le portier (6-1, 80e). Il n’a réalisé que 1 seul arrêt et a encaissé 6 buts. Un match à oublier pour lui…

- Henrique (4) : aligné sur le flanc gauche, l’ancien joueur de Grêmio et Fluminense a été immédiatement mis à l’épreuve par Franco Mastantuono, très entreprenant dès l’entame. L’Argentin a d’ailleurs failli doubler la mise à la 9e minute. Actif sur son couloir, Henrique s’est également projeté vers l’avant, délivrant un centre parfait pour Ansu Fati, sans réussite pour l’ancien Barcelonais à la finition. Défensivement, il a su répondre présent en remportant son duel à la 34e, stoppant net Mastantuono. L’Argentin a ensuite largement pris l’ascendant sur Caio Henrique en seconde période.

- Dier (3) : légèrement en retard sur Kylian Mbappé à la 5e minute, le défenseur a payé son placement approximatif, l’ancien Monégasque profitant de l’espace pour ouvrir le score. Il a ensuite tenté de se racheter offensivement sur corner à la 13e, mais sa tentative n’a pas trouvé le cadre. Dès l’entame de la seconde période, il a encore été dans le dur : face à Vinicius, il a perdu son duel et a laissé le Brésilien servir Mastantuono pour le 3-0 (51e). Face à des attaquants merengues plus rapides que lui, il a payé cher ses caractéristiques physiques.

- Kehrer (2,5) : positionné à droite dans l’axe de la défense monégasque, l’ancien Parisien retrouvait Kylian Mbappé, son ex-coéquipier, dans un duel direct scruté de près. Souvent sollicité sur les appels en profondeur de l’international français, il a su répondre présent dans l’impact. Il s’est notamment illustré à la 11e minute en remportant un face-à-face important, prenant de vitesse Mbappé et coupant son action, apportant un temps de répit à l’arrière-garde de l’ASM. Toutefois, comme l’ensemble des siens, il n’a rien pu faire sur le second but de Kylian Mbappé. Coupable sur le quatrième but, Kehrer a marqué contre son camp après un centre fort de Vinicius sur le côté gauche. Il a perdu pied en seconde période, étant en retard sur chaque action.

- Vanderson (3,5) : le Brésilien était opposé à son compatriote Vinicius Jr sur son couloir. Si l’ailier madrilène manquait de confiance avant la rencontre, Vanderson a néanmoins continuellement été mis en difficulté. Il est notamment battu sur le deuxième but du Real Madrid, lorsque "Vini" est parti seul après un sublime service d’Arda Güler, avant de servir Mbappé pour le 2-0. Globalement dépassé dans son couloir, il s’est montré peu en vue sur l’ensemble de la première période. Bien placé, il a sauvé l’ASM du 5-0 en s’imposant face à Bellingham à la 60e. Il a été remplacé par Ouattara à la 61e. Ce dernier n’a pas réussi à faire mieux.

- Teze (5) : en difficulté lors de la première période, il a souvent été en retard face à un milieu madrilène solide et dominateur. Malgré cela, il s’est illustré offensivement à la 30e minute en décochant une frappe puissante qui est venue s’écraser sur la barre transversale de Thibaut Courtois, symbole de son manque de réussite dans cette rencontre. Il a été important sur l’aspect défensif, avant de sombrer après la pause. Jordan Teze a semblé totalement dépassé par l’intensité madrilène lors de la seconde mi-temps. Il a toutefois sauvé l’honneur en marquant à la 72e du pied droit après une erreur de la défense adverse (5-1).

- Zakaria (3,5) : très sollicité dans l’entrejeu, le capitaine monégasque a vécu une première période sous haute pression face à l’intensité madrilène. À la 17e minute, sa tentative de passe vers Golovin a été parfaitement lue et interceptée par Aurélien Tchouaméni. Souvent en retard dans les duels, il a logiquement écopé du premier carton jaune du match à la 32e pour une faute appuyée sur Mastantuono. Il a été fantomatique en seconde période, face à Arda Güler bien trop remuant. Il a ensuite été logiquement remplacé par Bamba à la 73e.

- Golovin (4) : positionné sur l’aile gauche côté l’ASM, le Russe s’est montré plutôt actif en première période, cherchant régulièrement à combiner avec ses partenaires. Mais l’image marquante reste le petit pont reçu de la part de Camavinga quelques secondes avant le second but de Kylian Mbappé, un geste technique exceptionnel de l’ancien Rennais qui a mis Golovin en difficulté. Le milieu a semblé agacé et moins précis dans ses transmissions, perdant plusieurs ballons importants au cours de cette première période. Comme ses coéquipiers, il a complètement disparu en seconde période. Golovin a été remplacé par Michal à la 84e.

- Akliouche (3,5) : actif sur le couloir droit de l’attaque monégasque, l’international français a fréquemment été mis à l’épreuve par Camavinga, bien placé sur le côté gauche. Il a éprouvé des difficultés dans les duels, notamment à la 24e minute, où il a été battu dans un face-à-face avec son compatriote. Malgré cela, il a tenté de se montrer offensif, à l’image de la 35e minute, lorsqu’il a décoché une reprise de volée qui a trouvé les gants de Thibaut Courtois. Il s’est montré conquérant lors du premier acte, témoignant de sa volonté de peser sur ce match. Il a encore complètement manqué son tir à la 66e, laissant encore passer une chance de marquer le premier but monégasque.

- Ansu Fati (4) : déjà auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, il a été aligné en soutien de Balogun. Le joueur prêté par le Barça retrouvait ce soir son grand rival historique, et il a rapidement cherché à peser sur la défense madrilène. Très actif offensivement et dans les espaces, il s’est montré dangereux dès les premières minutes, combinant avec ses partenaires et provoquant plusieurs situations. Il a failli égaliser à la 18e minute sur un centre millimétré de Caio Henrique, mais sa frappe a dévissé, manquant le cadre. L’Espagnol a continué à tenter sa chance et à créer des décalages, se montrant l’un des éléments les plus entreprenants de Monaco malgré la domination du Real. Il a été remplacé par Coulibaly à la 61e.

- Balogun (4,5) : buteur lors de ses trois derniers matchs de Ligue des Champions, il évoluait seul en pointe ce soir. Dès la 8e minute, il a lancé une chevauchée individuelle, bien neutralisée par un solide Tchouaméni. Il a de nouveau tenté sa chance à la 40e minute, cette fois du pied gauche, mais s’est heurté à un Thibaut Courtois impérial, qui a repoussé son tir. Bien trop esseulé, il n’a rien pu faire en seconde période. Il a été constamment contenu par la paire Tchouaméni-Huijsen. Il a été remplacé par Ilenikhena à la 73e. L’entrant a tenté sa chance du gauche à la 77e, mais sa frappe a terminé hors cadre.