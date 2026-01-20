Menu Rechercher
LdC : le but de Mbappé qui lance le Real Madrid contre Monaco

Par Maxime Barbaud
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 6-1 Monaco

Ça n’a pas traîné pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Dès son 2e ballon dans ce match comptant pour la 7e journée de Ligue des Champions, l’attaquant français a ouvert le score (5e) contre l’AS Monaco.

CANAL+ Foot
KYLIAN MBAPPÉ FRAPPE FACE À SON ANCIENNE ÉQUIPE APRÈS 5 MINUTES 🤯

Monaco est mené sur la pelouse du Real Madrid, en direct sur CANAL+SPORT 👀

#RMAASM | #UCL
Il a profité d’un bon travail de Mastantuono à l’angle de la surface. Ce dernier a trouvé Valverde aux 16 mètres, lequel a pu offrir un relai pour Mbappé à la conclusion d’un plat du pied droit.

