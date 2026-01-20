LdC : le but de Mbappé qui lance le Real Madrid contre Monaco

Ça n’a pas traîné pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Dès son 2e ballon dans ce match comptant pour la 7e journée de Ligue des Champions, l’attaquant français a ouvert le score (5e) contre l’AS Monaco.

La suite après cette publicité

Il a profité d’un bon travail de Mastantuono à l’angle de la surface. Ce dernier a trouvé Valverde aux 16 mètres, lequel a pu offrir un relai pour Mbappé à la conclusion d’un plat du pied droit.

Toute la 7ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.