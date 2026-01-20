Ligue des Champions
LdC : le but de Mbappé qui lance le Real Madrid contre Monaco
1 min.
@Maxppp
Ça n’a pas traîné pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Dès son 2e ballon dans ce match comptant pour la 7e journée de Ligue des Champions, l’attaquant français a ouvert le score (5e) contre l’AS Monaco.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:12
KYLIAN MBAPPÉ FRAPPE FACE À SON ANCIENNE ÉQUIPE APRÈS 5 MINUTES 🤯Voir sur X
Monaco est mené sur la pelouse du Real Madrid, en direct sur CANAL+SPORT 👀
#RMAASM | #UCL
Monaco est mené sur la pelouse du Real Madrid, en direct sur CANAL+SPORT 👀
#RMAASM | #UCL
Il a profité d’un bon travail de Mastantuono à l’angle de la surface. Ce dernier a trouvé Valverde aux 16 mètres, lequel a pu offrir un relai pour Mbappé à la conclusion d’un plat du pied droit.
Toute la 7ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer