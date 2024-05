Radamel Falcao a pris une décision pour son avenir

En fin de contrat avec le Rayo Vallecano cet été, Radamel Falcao semble avoir pris une décision pour son avenir. L’attaquant de 38 ans, auteur d’un petit but en 21 matchs joués en Liga cette saison, a indiqué pour Marca que son futur semble se dessiner ailleurs.

«Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais devoir voyager à nouveau. C’est une période où je chercherai d’autres choses, plus de continuité, un endroit où je pourrai profiter au maximum de ces dernières années de ma carrière. Je me sens encore assez bien pour participer à des compétitions. Et je chercherai de nouveaux horizons pour atteindre cet objectif», a assuré le Colombien. Reste à savoir où il atterrira.