Allemagne - France : les compositions de la finale de la Coupe du monde U17

La Coupe du monde U17 se conclut avec la finale entre l’Allemagne et la France. Une rencontre qui avait déjà eu lieu lors de l’Euro U17 en juin dernier et qui s’était achevée par une défaite des Tricolores (0-0, 5-4 aux TAB). Pour prendre sa revanche, l’équipe de Jean-Luc Vannuchi s’organise dans un 4-1-4-1 avec Paul Argney qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yvann Titi, Joachim Kayi Sanda, Bastien Meupiyou et Aymen Sadi en défense. Le poste de sentinelle revient à Mathis Amougou. Devant, Mathis Lambourde est soutenu par Ismail Bouneb, Tidiam Gomis, Fodé Sylla et Saimon Bouabré.

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Konstantin Heide dans les cages derrière Eric Da Silva Moreira, Finn Jeltsch, David Odogu et Maximilian Hennig en défense. Dans l’entrejeu, on retrouve Fayssal Harchaoui et Winners Osawe avec Noah Darvich un cran plus haut. Évoluant en pointe, Max Moerstedt est soutenu par Bilal Yalcinkaya et Paris Brunner.

Les compositions

Allemagne U17 : Heide - Da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig - Harchaoui, Osawe - Yalcinkaya, Darvich, Brunner - Moerstedt

France U17 : Argney - Titi, Kayi Sanda, Meupiyou, Sadi - Amougou - Gomis, Bouneb, Sylla, Bouabré - Lambourde