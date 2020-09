PSG : Angel Di Maria réagit à sa sanction

Angel Di Maria a donc hérité de quatre matches de suspension après son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez lors du dernier PSG-OM le 13 septembre dernier. Une suspension clémente de la part de la commission de discipline, qui pouvait aller jusqu'à 6 rencontres selon les barèmes prévus. Pourtant, l'Argentin la trouve sévère, comme il l'a expliqué à Radio Continental.

«La sanction est dure et difficile. Comme nous ne jouons pas en semaine, la sanction devient encore plus longue. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par réaction parce qu'il y a eu des mots qui ne m'ont pas plu de l'autre côté», a-t-il lancé.

AHORA | Ángel Di María: "La sanción es dura y difícil, como no vamos a jugar entre semana se hace aún más larga. Lo que hice lo hice por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron" en #ClossContinental AM590 FM104.3