MU : Ole Gunnar Solskjaer devrait rester sur le banc

Après la défaite sur le terrain de Leicester (4-2), l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a continué d'attirer les détracteurs, ne le considérant plus assez compétent pour guider les Red Devils dans la course au titre, avec le hashtag #OleOut (Ole Dehors) en tendances sur les réseaux sociaux en Angleterre. Une première défaite à l'extérieur en Premier League depuis janvier 2020 et un revers à Anfield face à Liverpool (0-2).

Néanmoins, à en croire The Athletic, le technicien norvégien aurait encore beaucoup de crédit auprès du board mancunien et devrait être conforté sur le banc. Si sportivement, celui qu'on surnommait le «Baby Face Killer» reste au contact du top 4 à seulement un point du quatrième Brighton, le mauvais départ en championnat contraste avec les grosses dépenses réalisées lors du dernier mercato estival. De plus, le calendrier qui attend ses joueurs est démentiel : Atalanta en milieu de semaine, puis les Reds et Tottenham avant de retrouver les Bergamesques en seulement deux semaines.