Un maillot de Zinédine Zidane vendu 52 000 euros aux enchères

52 000 euros : c’est le montant auquel à été adjugé un maillot préparé pour Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 1998, à l’occasion d’une vente aux enchères organisée à Paris ce samedi, rapporte BFMTV. Bien que non porté par la légende tricolore lors du match contre le Brésil, cette tunique faisait partie des équipements mis à sa disposition ce soir-là. L’événement, orchestré par la maison Millon, a vu la mise en vente de 200 lots appartenant en grande partie à Frédéric Emile, ancien team manager de l’AS Saint-Étienne.

D’autres maillots emblématiques ont également trouvé preneur, comme celui de Michel Platini, prévu pour la finale de la Coupe intercontinentale 1985, vendu à 30 000 euros, et celui porté par Kylian Mbappé contre le Danemark lors de la Coupe du monde 2022, cédé pour 12 000 euros. Parmi les pièces proposées figuraient également les maillots de Lilian Thuram et Didier Deschamps en demi-finale du Mondial 98, ainsi que ceux de Bixente Lizarazu et Alessandro Nesta lors de la finale de l’Euro 2000.