FFF : Noël Le Graët s’étonne des fuites après les révélations sur son signalement à la justice

Alors que le Comité exécutif de la Fédération française de football s’est réuni en urgence mercredi dernier pour décider de la mise en retrait de Noël Le Graët de son poste de président de la FFF au profit de Philippe Diallo, le vice-président de l’instance, une nouvelle est encore venue ternir, si c’était encore possible, l’image de l’homme de 81 ans. En effet, les inspecteurs en charge de l’audit qu’a commandé le ministère des Sports concernant la gouvernance à la FFF ont rapporté au procureur de la République de Paris, des faits susceptibles d’être pénalement répréhensibles de la part du patron de l’instance, d’après les dernières indiscrétions de nos confrères du Monde.

Après ces nouvelles révélations, Noël Le Graët s’est étonné des fuites et de la divulgation de ces dernières informations. «Je viens de prendre connaissance avec étonnement d’un article du Monde faisant état de fuites sur le rapport provisoire en cours de préparation. A ce stade je ne connais ni les faits qui me sont reprochés ni les personnes qui en sont à l’origine. L’article fait état d’une qualification d’outrage sexiste qui est une infraction susceptible d’être sanctionnée d’une amende maximale de 750€. (…) Je m’étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m’a pas encore été transmis et que je n’ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci» a notamment confié le président de la FFF.

