Bayern : Manuel Neuer va avoir le feu vert des médecins

Alors que Sven Ulreich a réalisé un bon intérim et que Daniel Peretz s’est affirmé en tant que numéro deux, Manuel Neuer est lui sur le retour. Selon Kicker, cela pourrait intervenir très rapidement. En effet, le portier de 37 ans pourrait avoir le feu vert pour disputer le premier match de son équipe après la trêve face à Mayence.

La rencontre aura lieu le 21 octobre à 18h30. Le cas échéant, il faudra attendre la Ligue des Champions et le mardi 24 octobre à 18h45 pour voir le gardien allemand reprendre la compétition. Manuel Neuer n’a plus joué depuis le 1er décembre 2022 et une victoire de l’Allemagne contre le Costa Rica (4-2).