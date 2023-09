Le virtuose Jude Bellingham met l’Angleterre à ses pieds, le successeur d’Hansi Flick va couter 20 M€ !

Bellingham flambe aussi avec l’Angleterre

En Angleterre ça jouait hier et comme souvent en ce moment un joueur fait les gros titres, c’est évidemment Jude Bellingham ! Les Three Lions ont largement dominé l’Écosse (3-1) et le milieu de terrain du Real Madrid a encore brillé ! Pour The Guardian, le légendaire match entre ces deux sélections a ressemblé à «la même vieille histoire», avec un Bellingham encore en pleine forme ! Et cette victoire fait la couverture de tous les journaux du pays comme le Daily Mail qui met aussi en avant la pépite du Real Madrid. «Un Jude magistral met les Écossais au pied du mur grâce à sa virtuosité», juge le tabloïd. Pour le Daily Mirror, pas de débat «l’Angleterre est trop forte pour l’Ecosse» ! The Daily Telegraph rapporte les déclarations du sélectionneur Gareth Southgate qui ne comprend pas les critiques sur Harry Maguire, largement conspué hier soir et auteur d’un but contre son camp…

L’Allemagne va sortir le chéquier pour Nagelsmann

En Allemagne, la Nationalmannschaft respire un peu après cette victoire de prestige face aux vice-champions du Monde (2-1) ! En pleine crise après le limogeage d’Hansi Flick, dimanche dernier, les Allemands ont assuré et se sont rassurés grâce à ce succès. Un homme symbolise ce sursaut d’orgueil, c’est Rudi Völler, le sélectionneur par intérim. Comme le placarde le journal Bild ce matin : «L’Allemagne est dans une frénésie avec Rudi.» Une victoire qui fait du bien contre la France et qui remobilise la sélection rapporte le quotidien. Rudi Völler fait aussi les gros titres dans les colonnes de l’Abendzeitung de Munich qui évoque un «one-man show de la part de Rudi» ! Mais celui qui est à la base directeur sportif de la Nationalmannschaft ne devrait pas rester en poste comme il l’a lui-même annoncé. En effet, le journal indique que le Bayern Munich «libère Nagelsmann». Si son contrat avec les Bavarois court jusqu’en 2026, le Bayern Munich n’est pas contre une résiliation. Le club allemand n’aurait d’ailleurs pas demandé de frais de transfert à la Fédération dans une optique d’unité nationale. En revanche, le Rekordmeister demande juste à ce que les frais de résiliation des trois dernières années de contrat de Julian Nagelsmann (environ 20 millions d’euros) soient pris en charge par la Fédération Allemande. Si cette dernière accepte, il faudra aussi se mettre d’accord avec le jeune coach allemand qui est donc le favori pour prendre les reines de Nationalmannschaft !

L’Italie sourit enfin

En Italie aussi, la joie était au rendez-vous hier soir après une victoire (2-1) contre l’Ukraine ! Et la presse du pays se réjouit après les déboires récents de la Nazionale et c’est ce que placarde le Corriere dello Sport ce matin : «nous sommes vivants» ! «Rythme, personnalité et deux buts de Frattesi : l’Italie se réveille et bat l’Ukraine. Dans la course au Championnat d’Europe 2024 : les Azzurri sont deuxièmes», et ça c’est une sacrée bonne nouvelle. Pour Tuttosport, qui fait dans le jeu de mot avec le buteur du soir, cette équipe sont les «frères d’Italie» ! Enfin, pour La Gazzetta dello Sport, on revoit «les rires de l’Italie, Spalletti relance cette équipe» et ça fait du bien, notamment pour la qualification à l’Euro 2024.