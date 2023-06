Arsenal : Mikel Arteta répond à la rumeur PSG

La suite après cette publicité

Parfois remis en cause depuis son intronisation à la tête d’Arsenal en 2019, Mikel Arteta a, ces derniers mois, connu l’ascenseur social sur l’échiquier des entraîneurs européens. Proche de l’exploit de ramener son club sur le toit de l’Angleterre cette saison, le technicien espagnol a par la suite vu son nom être lié à plusieurs grosses pointures européennes, à l’image du PSG dont RMC faisait état d’un intérêt dernièrement. Interrogé à ce sujet par Marca, le Catalan a préféré botter en touche.

«(Si le PSG m’a été proposé ? ndlr) Je peux seulement dire que je suis heureux à Arsenal. Je me sens aimé, je me sens apprécié par nos propriétaires, Stan et Josh, et j’ai beaucoup à faire encore dans ce club, a insisté Arteta. Je suis heureux et extrêmement reconnaissant d’être à Arsenal.»

