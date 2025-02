PSG : le cas Khvicha Kvaratskhelia pose question

Entre Khvicha Kvaratskhelia et le Paris Saint-Germain, c’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. L’été dernier, Luis Enrique avait fait du Géorgien sa priorité pour venir renforcer son attaque et apporter une concurrence à Bradley Barcola. L’ancien sélectionneur de l’Espagne n’avait d’ailleurs pas hésité à mouiller le maillot pour tenter de convaincre le footballeur, alors au Napoli. Séduit par le projet, il était intéressé à l’idée de rejoindre la capitale française. Mais finalement, la porte s’était fermée du côté des Partenopei. Ces derniers parlaient même d’une possible prolongation de contrat, avec une belle revalorisation salariale à la clé.

La suite après cette publicité

Quelques mois plus tard, les pensionnaires du Parc des Princes sont revenus à la charge avec de solides arguments, réussissant l’exploit de faire plier l’exigeant Aurelio De Laurentiis et Antonio Conte. Pour cela, les champions de France ont lâché un chèque d’environ 70 M€ (+ 10 M€ de bonus). Dans la foulée, ils ont officialisé son arrivée jusqu’en juin 2029. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans, qui portera le numéro 7, devient ainsi le premier joueur géorgien de l’histoire du club.»

Une recrue désirée

Heureuse, la recrue parisienne avait expliqué son choix de quitter Naples pour rejoindre Paris en pleine saison. « C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs. Je suis ici pour gagner. Maintenant, le travail difficile commence.» En effet, "Kvaradona" doit réussir à s’intégrer dans le collectif parisien, au sein d’une attaque qui tourne fort avec Ousmane Dembélé, en feu, Bradley Barcola et Désiré Doué. Un trio qui fonctionne bien.

La suite après cette publicité

Ce qui complique les affaires de Kvara, qui a déjà marqué 1 but et délivré 1 assist en 6 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG. Malgré son statut et ses qualités, Luis Enrique ne compte pas le traiter différemment des autres. Déjà sur le banc lors du match aller face à Brest en C1, le Géorgien a des chances de connaître le même sort ce soir lors de la manche retour au Parc des Princes. Lucho hésite à lui offrir sa première titularisation avec Paris dans cette compétition selon L’Equipe. Le coach espagnol n’aime pas trop changer une équipe qui gagne et il y a des chances que Doué soit préféré à Kvara [ce soir en Champions League contre le SB29](https://www.footmercato.net/live/5676899297891618702-paris-saint-germain-vs-brest[]()).

Une place à gagner

Interrogé au sujet de sa recrue hier en conférence de presse, l’Asturien a confié : « oui je suis satisfait. Il a besoin d’un temps d’adaptation. Il n’y a pas de formule magique. C’est difficile de changer de pays, d’équipe, de langue. Il faut du temps aussi pour sa famille. Cela demande du temps. Je suis content de la manière dont il s’entraîne, se comporte. C’est un processus. C’est une signature à long terme. On essaye de tirer profit dès la première minute.» Et il n’est pas assuré qu’il débute ce soir dans un match a priori sans danger pour les Franciliens, qui avaient fait le boulot à l’aller (3-0). Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Benoît Trémoulinas, lui, estime que le joueur, qui a alterné le bon et le moins bon, doit faire mieux.

La suite après cette publicité

« Barcola a eu un petit moment compliqué en septembre-octobre, et bizarrement quand il y a eu les rumeurs de Kvara au Paris Saint-Germain, son niveau s’est élevé. Aujourd’hui, les trois devant, je ne les vois pas flancher. Donc ça va être compliqué pour Kvara de rentrer dans ce collectif. On l’a bien expliqué, ça reste un collectif qui est plutôt bien huilé, cela demande un pressing assez incessant, et je ne suis pas certain que pour l’instant il soit habitué à ce genre d’intensité. Il va falloir un petit peu de temps. Je suis persuadé que fin mars, il peut rentrer dans le onze titulaire. Je trouve que c’est encore un petit peu tôt parce que les trois sont dans une forme monstrueuse, et je ne les vois pas flancher. Luis Enrique, je pense, ne les sortira pas. Je pense que Kvara, courant mars, va commencer à s’habituer à ce qui est mis en place. Mais là, les bouger du onze, je ne pense pas.» Réponse ce soir…