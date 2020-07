PL : West Ham et Antonio condamnent Norwich à la Championship !

Si Newcastle est à l’abri, les trois autres équipes engagées lors des matchs de 13h30 étaient concernées par le maintien. À l'occasion de la 35e journée de Premier League, West Ham (16e) se déplaçait à Carrow Road pour y défier des Canaries (20e) obligés de glaner un meilleur résultat que les Hornets (17e) - qui dans le même temps accueillaient Newcastle - pour se sauver. Une mission bien mal embarquée dès la 11e minute de jeu, Michail Antonio reprenant victorieusement de volée un corner botté par Jarrod Bowen et dévié par Issa Diop (1-0, 11e). Norwich n’ayant remporté aucun point cette saison après avoir été mené, l’affaire s’avérait des plus complexe. Mais l’espoir renaissait quand, sur l’autre pelouse, Dwight Gayle mettait les siens devant sur une action quasiment identique (1-0, 23e).

Un espoir de courte durée, puisque Michail Antonio doublait la mise pour West Ham en croisant une tête juste avant la pause, sur un centre déposé sur son crâne par Mark Noble (2-0, 45e+1). Et si les Canaries semblaient avoir abdiqués, ce n'était pas le cas de Watford puisque Troy Deeney remettait les Hornets à hauteur de Newcastle en transformant un penalty en puissance (1-1, 53e). Alors que, presque au même moment, Michail Antonio s'offrait son premier triplé en carrière au terme d'une action laborieuse (3-0, 54e)... Avant de réussir le quadruplé vingt minutes plus tard (4-0, 74e), en coupant au premier poteau un centre de Ryan Fredericks. De l'autre côté, Troy Deeney récidivait sur penalty en fin de partie (2-1, 82e) et permettait à Watford de réaliser une très belle opération. Distancé à 13 points du premier non relégable (Watford) à trois journées de la fin (et donc neuf points potentiels), Norwich est d'ores et déjà en Championship. Le maintien se joue désormais entre Aston Villa, Bournemouth, Watford et West Ham. Justement, les deux derniers cités s'affronteront au London Stadium lors de la 36e journée, alors que Norwich ira à Chelsea et Newcastle accueillera Tottenham.

Les résultats des matchs de 13H30 :