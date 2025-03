France - Croatie : Michael Olise est le grand héros français !

Après la débâcle encaissée à Split jeudi soir (2-0), l’Equipe de France devait sortir le grand jeu contre la Croatie ce dimanche, sur la pelouse du Stade de France, en quart de finale retour de la Ligue des Nations. A la clef, une qualification pour la suite de la compétition, mais surtout un ticket officiel pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu à l’été 2026 au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. Suite à la défaite face aux Vatrini à l’aller, les Bleus avaient la mission de se racheter. Et pour ce faire, Didier Deschamps opérait plusieurs changements dans son onze, en rangeant au placard son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 résolument offensif avec notamment les retours de Bradley Barcola mais surtout de Michael Olise dans la composition de départ.

Pour sa 6ème sélection, la pépite française du Bayern, qui fêtait sa quatrième titularisation par la même occasion, se devait d’envoyer un message après avoir débuté le match aller à Split sur le banc des remplaçants : «les joueurs peuvent avoir des personnalités différentes. C’est à moi de m’adapter, en les connaissant bien humainement. Cela ne se fait pas en claquant des doigts. Michael a une progression vertigineuse. Avec son club aussi. Il change complètement de galaxie. Il est appelé régulièrement parce que je le vois faire de très bonnes choses avec son club», avait expliqué le sélectionneur français, conscient du potentiel de l’ancien joueur de Crystal Palace. Didier Deschamps se montre patient avec le natif de Londres. Et le principal lui a très bien rendu ce dimanche au Stade de France.

Une partition offensive !

Déjà très remuant en première période avec plusieurs tentatives de dribbles inspirés et d’incursions rapides, Michael Olise a sonné la charge à la 52ème minute de jeu. Alors que l’arbitre de la rencontre, Monsieur Michael Oliver, a laissé jouer les Bleus rapidement après le hors-jeu de Budimir, Ousmande Dembélé a servi rapidement Kylian Mbappé dans l’axe qui a poussé Luka Modric à la faute, juste devant la surface de réparation croate. Michael Olise s’est chargé de ce bon coup franc et a logé une magnifique frappe en lucarne pour l’ouverture du score. Le Stade de France a explosé et le joueur du Bayern a eu le droit à sa standing ovation. Et comme si cela ne suffisait pas, le buteur Michael Olise s’est ensuite transformé en passeur. Alors que la pression commençait à monter au fil des minutes qui passaient sur les écrans géants de l’enceinte de Saint-Denis, l’ailier de 23 ans a fait parler de sa vitesse sur le côté gauche, pour éliminer les défenseurs croates, avant de servir sur un plateau, Ousmane Dembélé qui a conclu sans trembler à la 80ème minute : «il a été rayonnant, je connais sa qualité. Il a le potentiel, j’ai insisté. Il a fait des bonnes choses, on a vu du liant avec les autres joueurs. C’est très bien, c’est un bon joueur, il progresse bien au Bayern Munich», a expliqué Deschamps après la rencontre. Gratifié d’une note de 8,5 par la rédaction de Foot Mercato, il a été élu homme du match avec notamment 84% de passes réussies en 102 ballons touchés. Il a également remporté sept de ses douze duels.

«Je suis content parce qu’on a gagné. C’était un match difficile. On a tout fait pour gagner. Je suis heureux de mon premier but avec l’équipe. J’en ai rêvé. Je suis heureux», a humblement résumé Olise au micro de TF1. Didier Deschamps en a ajouté une couche en conférence de presse : «Michael a énormément de qualités. Il a eu des périodes plus compliquées jusqu’à aujourd’hui mais il a beaucoup progressé dans son club. Il a été étincelant dans son registre, c’est son mérite. Parfois, ça met un peu de temps, il faut accorder de la confiance, il a mis beaucoup de liant avec les trois autres joueurs offensifs. Son coup franc direct, sa touche technique, je suis content pour lui et ça laisse présager d’autres rendez-vous car il va être en confiance». Pendant longtemps, Michael Olise a rencontré quelques difficultés pour réellement s’imposer en Équipe de France, malgré ses performances exceptionnelles au Bayern Munich en raison de plusieurs paramètres dont une légère barrière linguistique puisqu’il maîtrise mieux l’anglais que le français, ce qui a compliqué sa communication avec Didier Deschamps et certains coéquipiers, et de manière générale son adaptation dans le groupe. Surtout que le numéro 11 français se devait aussi de répondre aux exigences tactiques d’un entraîneur qui privilégie des joueurs habitués à son système. Contrairement à d’autres joueurs, il avait peu d’expérience internationale, ce qui l’a placé en retrait dans la hiérarchie des ailiers. Sans oublier la concurrence élevée qui n’a pas facilité la donne, puisque les Bleus regorgent de talents offensifs comme Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Bradley Barcola et, depuis peu, Désiré Doué. Mais ce soir, Michael Olise a mis tout le monde d’accord et a clairement marqué de précieux points.