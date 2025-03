Les coulisses de la visite de Didier Deschamps chez Kylian Mbappé

Pour la première fois depuis la victoire des Bleus contre la Belgique début septembre (2-0), Kylian Mbappé va reporter le maillot tricolore. Jeudi, Didier Deschamps a fait le choix de convoquer l’attaquant madrilène en vue du quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie (le 20 en Croatie, le 23 en France).

Selon les informations de Téléfoot, les deux hommes ont maintenu le contact au cours des six derniers mois, et le sélectionneur de l’équipe de France a même rendu visite à son joueur en fin d’année dernière. L’occasion d’évoquer notamment le brassard de capitaine, qui sera finalement bel et bien conservé par Mbappé.