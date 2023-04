Coupe Gambardella : Enzo Cantero, la pépite de Clermont prête à tout exploser

Foot Mercato : demain, vous allez jouer la finale de la Coupe Gambardella ça représente quoi pour vous ?

Enzo Cantero : c’est une immense fierté et un rêve d’enfant de jouer au stade de France. Surtout qu’il s’agit d’un match qui est très important pour notre équipe et notre club.

FM : pour en arriver là, vous avez parcouru du chemin et passé pas mal d’obstacles. Que pensez-vous du parcours de votre équipe ?

EC : c’est incroyable ! Je n’aurais jamais pensé aller jusqu’en finale car il y avait de très belles équipes. Grâce à tout ce que le club et le staff ont mis en place pour nous tout au long de la saison, nous arrivons en finale.

FM : on imagine que c’est un rêve. Entre nous, vous attendiez-vous à aller aussi loin ?

EC: non, mais nous l’avions quand même dans un coin de la tête. Quand vous êtes un footballeur, vous jouez toujours pour gagner. Mais nous avons pris les matchs les uns après les autres.

FM : qu’est-ce qui a fait la force de votre équipe selon vous ?

EC : le collectif. Dans notre équipe chacun fait les efforts les uns pour les autres et c’est une immense force.

FM : individuellement, vous avez aidé votre équipe avec notamment 4 buts en Coupe Gambardella. Comment vous êtes-vous senti ?

EC : il est toujours compliqué de parler de soi dans un sport collectif. Mais grâce à mes coéquipiers, j’ai réussi à marquer des buts qui ont servi à nous qualifier.

Une recrue en or pour Clermont

FM : comment jugez-vous votre année ? Comment se passe votre vie à Clermont ?

EC : Ma saison se passe très bien. J’ai été bien intégré dès le début par mes coéquipiers. Le Clermont Foot est un club familial où on sent bien et où on progresse (…) La vie là-bas se passe très bien. En ce qui concerne les études, je suis en terminal STMG.

FM : on peut dire que votre adaptation à Clermont est plus que réussie puisque vous n’êtes là-bas que depuis cette saison. C’est une belle récompense on imagine.

EC : oui, avec mon entourage, nous pensons avoir fait le bon choix car Clermont investit sur ses jeunes et cela a été très important dans notre choix. Je suis très content d’être ici.

FM: pour que l’histoire soit totalement belle, il faudra battre Monaco demain. Que pensez-vous de cette formation ?

EC : on sait que c’est une bonne équipe qui joue au ballon. Nous allons jouer sur nos qualités qui nous ont permis d’arriver en finale.

FM : quels sont vos objectifs pour la suite ?

EC: je veux continuer à progresser chaque jour à l’entraînement et en match et arriver à jouer régulièrement en équipe réserve puis viser l’équipe professionnelle (…) Mon ambition en carrière est de signer professionnel.

Un talent courtisé

FM : vous avez le potentiel et les qualités pour y arriver. Selon vous, quel sont vos points forts et ceux à améliorer ?

EC: mes qualités sont mes premiers appuis, ma vivacité et ma finition. Je dois encore travailler sur la répétition des efforts car le haut niveau l’exige.

FM : on imagine que vous prenez justement exemple sur des joueurs connus. Quels sont vos modèles ?

EC : mes modèles sont Lionel Messi, Neymar (PSG) et Antony (Manchester United).

FM : selon nos informations, de très gros clubs en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et en Italie vous apprécient. Comment vivez-vous tout cela à 17 ans ?

EC : sincèrement, je ne m’occupe pas de cela. Ce sont mes agents et ma famille qui gèrent ceci. Moi, je suis concentré sur mon projet sportif et le fait de progresser sans cesse.

FM : malgré tout, y a-t-il un championnat et un football que vous appréciez un peu plus ?

EC : la Premier League me fait rêver. C’est un championnat incroyable mais j’aime aussi les quatre autres grands championnats (L1, Liga, Serie A et Bundesliga).