Nantes : Waldemar Kita va boycotter la présentation du trophée à la mairie

Après la victoire du FC Nantes en finale de la Coupe de France samedi soir face à l’OGC Nice (1-0), les joueurs nantais vont se rendre ce dimanche après-midi à la mairie de Nantes pour présenter le trophée. Un évènement auquel ne participera pas le président des Canaris, Waldemar Kita, car il n’a pas apprécié que la mairie de Nantes refuse son projet de nouveau stade.

La suite après cette publicité

« Je n'irais pas à la mairie pour un éventuel défilé. Mais toute l'équipe et le staff vont y aller. Je n'irai pas car on n'a pas été honnête avec moi, sur le projet de stade et tout un ensemble de choses », a expliqué Kita lors d’un entretien avec Presse Océan la semaine dernière. Selon RMC Sport, Franck Kita, le fils du président et le directeur général délégué du FC Nantes sera lui présent.