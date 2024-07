Strasbourg : l’UNECATEF monte au créneau pour Patrick Vieira

Patrick Vieira a été remercié par Strasbourg, un après avoir été placé à la tête du groupe pro. L’ancien milieu de terrain des Bleus a été remplacé par Liam Rosenior, un coach anglais. L’UNECATEF (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français), le syndicat des entraineurs Français a pris la défense de l’ancien Gunner via un communiqué.

«L’Unecatef regrette vivement cette décision et s’interroge sur son timing. Pour information, le réservoir d’entraîneurs français est souvent performant, notamment dans un Championnat qu’ils connaissent parfaitement ! Il serait dommage de ne pas les considérer pour relever ses défis.» Un message de soutien à la portée plus globale vis-à-vis des clubs français, qui engagent de plus en plus de coachs étrangers, au dépit des entraineurs français.