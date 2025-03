PSG - LOSC : les notes du match

Quelques jours avant le choc face à Liverpool à domicile, le Paris Saint-Germain ouvrait une première fois son Parc des Princes ce samedi soir au LOSC pour un autre affiche qui sentait bon la poudre européenne, dans cette 24ème journée de Ligue 1. Les Parisiens voulaient assoir sa position de leader, tandis que les Dogues, qui affronteront Dortmund en Ligue des Champions, voulaient mettre la pression sur Monaco et Nice. Malgré ces échéances européennes, Luis Enrique et Bruno Genesio ont décidé d’aligner deux équipes très compétitives ce samedi. Encore invaincu dans l’élite cette saison, le club de la capitale se présentait avec une équipe offensive. En effet, outre la décision d’associer Marquinhos à Beraldo en défense centrale, Luis Enrique a décidé de réunir Désiré Doué, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé dans son onze. De son côté, Bruno Genesio a décidé de se passer de Jonathan David pour encore titulariser Chuba Akpom à la pointe de l’attaque. Et alors que les anciens Parisiens Thomas Meunier et Mitchell Bakker étaient également titulaires, le héros Nabil Bentaleb prenait place pour la première fois dans le onze depuis son retour.

La suite après cette publicité

La rencontre a débuté sur des chapeaux de roue. En effet, la première offensive ne s’est pas faite attendre. Barcola et Neves ont combiné côté gauche. Cela a permis à l’international français de frapper dans la surface excentré côté gauche, dans le petit filet de Chevalier (2e). Après une première incursion loupée quelques minutes plus tôt (3e), Dembélé a été retrouvé sur le côté droit. Il est revenu vers l’intérieur en pénétrant dans la surface. Sa frappe enroulée a été repoussée par Chevalier, mais Barcola rôdait et a pu pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir le score (6e, 1-0). Lancé parfaitement par Mendes vers la surface de réparation, Barcola a surpris Diakité et a centré vers le second poteau où se trouvait Dembélé mais Gudmundsson a bien anticipé la trajectoire pour repousser le danger (17e). A 20 mètres des cages, Dembélé a tenté sa chance. Le ballon a été repoussé par Chevalier en se déployant. Puis le portier s’est dépêché pour récupérer le ballon alors que Ramos était prêt à s’en emparer. L’international espoir a relâché la balle et Hakimi est venu frapper derrière, mais Chevalier a réalisé un nouvel arrêt (20e). Déjà bouillant, Chevalier a de nouveau dégoûté les Parisiens. Dembélé a trouvé Ruiz dans la surface qui a remis en retrait pour Neves. Ce dernier a tenté le coup mais le gardien lillois s’est détendu parfaitement (22e) pour repousser la balle en corner. Alors que les Dogues étaient asphyxiés, les Parisiens ont remis le couvert. Doué a centré au second poteau et a trouvé Marquinhos. Sa tête croisé est passée devant Diakité puis Meunier au ras du poteau et le ballon a fini sa course en faisant poteau rentrant (23e, 2-0). Premier but du capitaine parisien depuis 800 jours.

4 buts en 37 minutes !

Déjà largement dominateur, le PSG n’en avait pas terminé avec le LOSC. Sur le côté gauche, Doué a trouvé Ramos dans la surface. Le Portugais a décalé son compatriote et ami d’enfance Neves au point de penalty qui a prolongé la balle vers Dembélé. Le meilleur buteur du championnat ne s’esr fait pas prier et a marqué son 18ème but (28e, 3-0). Les joueurs de Luis Enrique étaient clairement d’un grand soir, avec un appétit monstrueux. Parti à toute vitesse, Dembélé s’est présenté face à Gudmundsson et a repiqué dans l’axe. Son enroulé est venu mourir à quelques centimètres du poteau de Chevalier (35e). Dembélé s’est de nouveau illustré par la suite avec un précieux centre dans la surface de réparation. Contré, le ballon est revenu dans les pieds de l’ancien du FC Barcelone qui a redonné en retrait à Doué. L’international espoir a armé une frappe surpuissante du droit qui a filé dans la lucarne de Chevalier (37e, 4-0). Au cours de la seconde période, les Dogues ont essayé de sortir la tête de l’eau. En effet, Ethan Mbappé, entré en jeu, a tiré le corner vers le second poteau. Alexsandro s’est élevé pour reprendre de la tête mais il ne l’a pas rabattu assez pour que cela fasse mouche (50e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 62 24 +43 19 5 0 66 23 2 Marseille 46 23 +21 14 4 5 50 29 3 Nice 46 24 +21 13 7 4 49 28 4 Monaco 43 24 +17 13 4 7 48 31 5 Lille 41 24 +12 11 8 5 39 27 6 Lyon 36 23 +12 10 6 7 42 30 7 Strasbourg 34 23 +5 9 7 7 37 32 Voir le classement complet

Sur l’action suivante, Hakimi a été trouvé dans la surface et a frappé dans les six mètres excentrés côté droit. Chevalier et Alexsandro s’y sont mis à deux pour contrer la tentative du Marocain (52e). A la limite du hors-jeu sur une passe de Kvara, Barcola a contrôlé à l’entrée de la surface et a lobé Chevalier qui est venu à sa rencontre. Mais l’ancien Lyonnais a été signalé hors-jeu (77e). Sifflé par tout le Parc, Ethan Mbappé a armé une frappe croisée à l’entrée de la surface. Donnarumma s’est détendu et a repoussé le ballon. David a réduit le score (80e, 4-1). De manière générale, le deuxième acte a été quelque peu soporifique, l’essentiel a été fait par les Parisiens au cours de la première période. Luis Enrique a opéré plusieurs changements avec notamment le retour de Warren Zaïre-Emery sur les pelouses. Au classement, le PSG reste largement en tête du championnat, tandis que le LOSC, qui reste toujours à la 5ème position, perd une occasion de se rapprocher du podium et doit désormais faire attention à l’OL dans son viseur. Le weekend prochain, les Parisiens affronteront Rennes en Bretagne, alors que Lille accueillera Montpellier. En tout cas, Paris est prêt pour Liverpool et la Ligue des Champions !

L’homme du match : Désiré Doué (8,5) : positionné dans un rôle de milieu plutôt offensif, Doué a brillé ce soir. Auteur d’une première saison de qualité à Paris où il monte en puissance au fil des mois, le joueur formé à Rennes a montré qu’il était en grande forme ces dernières semaines. Malgré trop de pertes de balles (15) qui font partie intégrante de son jeu plein de provocations, le numéro 14 francilien a montré qu’il pouvait apporter un danger permanent à ses adversaires. Percutant, il s’est illustré dès la 22e minute en mettant une galette sur la tête de Marquinhos pour le deuxième but de la soirée. Avant la mi-temps, c’est lui qui a corsé l’addition en envoyant un boulet de canon dans la lucarne de Chevalier. Dans l’état d’esprit, le jeune joueur aura également été irréprochable. Valeureux, il a gratté de nombreux ballons et aura souvent prêté main forte à ses coéquipiers de l’entrejeu. Un match plein. Remplacé par Kang-in Lee (75e), qui n’a pas eu le temps de vraiment montrer ses qualités.

La suite après cette publicité

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : central dans le succès de son équipe à Lyon dimanche dernier, l’Italien a eu tout le temps de se reposer ce samedi. Mis à contribution à aucune reprise lors de la première heure de jeu, il n’a strictement rien eu à faire ce soir et a juste pu s’appliquer sur ses relances qui ont été bonnes ce samedi. Pour autant, il a sûrement été trop peu ferme sur la frappe de Mbappé qui a permis à David de sauver l’honneur lillois en fin de match (80e).

- Hakimi (7) : prépondérant dans le succès du PSG à Lyon dimanche dernier, le Marocain a poursuivi sur sa lancée ce samedi en réalisant une autre prestation de qualité. Solide défensivement face à un Bakker timoré, le joueur formé au Real Madrid n’a été que peu inquiété et a fait parler ses qualités de jaillissement pour intercepter de nombreuses passes adverses. Toujours aussi intéressant en seconde période, il aura réalisé une prestation satisfaisante. Remplacé par un Zaïre-Emery (63e) intéressant après des semaines d’absence.

La suite après cette publicité

- Marquinhos (7,5) : le capitaine brésilien a réalisé une partition complète. Rarement sollicité défensivement lors d’un premier acte durant lequel il aura été un spectateur privilégié de la promenade de santé des siens, Marquinhos a même contribué au large succès des siens en doublant la mise d’une tête vicieuse (22e). Pour le reste, le numéro 5 du PSG aura fait parler sa qualité technique pour ressortir certains ballons et a surtout montré qu’il avait un instinct de défenseur de classe mondiale à travers plusieurs interventions de qualité.

- Beraldo (6,5) : associé à Marquinhos, le jeune brésilien n’a pas eu grand-chose à faire non plus. Sa tête sur corner est passé tout près de faire mouche (16e). Précieux à la récupération mais surtout sur sa qualité de relance, il a été tranquille jusqu’au but de David en fin de match où il a été en retard vis-à-vis du buteur canadien.

- Nuno Mendes (7) : sa première période a été plus que facile. N’ayant pas beaucoup de difficultés à contenir les timides offensives de Mukau et Meunier, le Portugais a ratissé énormément de ballons et a eu tout le loisir d’aller se projeter offensivement. Malgré quelques déchets dans ses centres et ses transmissions, il a néanmoins apporté le danger à de nombreuses reprises. N’hésitant pas à prendre sa chance de loin (11e, 34e), il a été un vrai problème pour la défense nordiste. Remplacé par Pacho (63e).

- Doué (8,5) : voir ci-dessus.

- Ruiz (7) : au milieu de terrain, l’Espagnol a joué en pantoufle. Toujours au bon endroit, l’ancien de Naples a été brillant dans ses relances et a toujours eu un coup d’avance pour récupérer des ballons. Affichant une qualité technique absolument admirable, il a dicté le tempo en alternant entre le jeu court et le jeu long. N’hésitant pas à se projeter pour créer des espaces, il aura été précieux tant défensivement qu’offensivement et a prouvé qu’il était précieux dans le système de Luis Enrique.

- João Neves (8) : dynamo de ce PSG depuis le début de saison, le numéro 87 parisien a encore été excellent ce soir. Dans tous les bons coups, il aura constamment cherché à se projeter vers l’avant et son intelligence de jeu a causé beaucoup de tort à ses adversaires. À l’aise techniquement, il n’a perdu que peu de ballons et son sens de la combativité lui a même permis de récupérer plus de ballons qu’il n’en a perdu. Toujours aussi impressionnant par son QI football, il donne un caviar à Ousmane Dembélé pour le troisième but parisien de la soirée. N’hésitant pas à se projeter, il a souvent pris sa chance mais ses tentatives n’ont pas fait mouche. Un match très consistant pour un joueur qui ne déçoit que très peu depuis son arrivée dans la capitale. Remplace par Vitinha (63e) qui a réalisé une entrée parfaite.

- Dembélé (8) : meilleur joueur parisien depuis le début de saison, l’international français a poursuivi sur sa lancée. Percutant et sûr de ses qualités, l’ancien du Barça a encore été rayonnant ce soir. Dans tous les bons coups, c’est lui qui a allumé la première mèche en voyant sa frappe permettre à Barcola d’ouvrir le score. Face à un Gudmundsson dépassé, Dembélé s’est amusé et n’a eu cesse de provoquer et faire la différence à travers des dribbles et des passes dangereuses. Toujours aussi létal face aux cages adverses, il a inscrit son 18e but de la saison sur un caviar de Neves (28e). Il s’est ensuite mué en passeur en glissant le ballon en retrait pour Désiré Doué. De moins en moins tranchant en seconde période, il aura néanmoins été bien trop dangereux dans cette rencontre malgré un déchet parfois dérangeant mais qui n’est pas venu entacher sa très belle prestation. Remplacé par Khvicha Kvaratskhelia (63e), trop brouillon mais toujours aussi génial sur quelques gestes.

- Ramos (7) : de retour à la pointe de l’attaque après avoir été le grand perdant du système sans vrai 9 qui a tant fonctionné ces derniers mois, le Portugais a réalisé une belle prestation. N’hésitant pas à se rendre très disponible pour ses coéquipiers, le Portugais a été un relais fiable à travers de nombreuses remises intéressantes. Face au but, l’ancien de Benfica n’a pas tiré la moindre fois en première période et s’est montré parfois trop altruiste (30e). Au retour des vestiaires, Ramos a toujours été très intéressant dans le jeu, mais n’a pas su marquer ce but qui lui manquait pour venir récompenser son match complet en affichant des maladresses techniques face au but (83e). Il s’est même heurté à un Chevalier bluffant (89e).

- Barcola (7) : d’entrée, il a apporté du danger en étant tout proche d’ouvrir le score sur la première action du match (1e). Finalement, cette ouverture du score a eu lieu quelques minutes après et a porté le sceau du joueur formé à Lyon qui, opportuniste, a fini dans le but vide après une parade de Chevalier. Par la suite, l’ailier a été plus timide. Moins en vue que ses comparses offensifs, il n’aura touché que peu de ballons et a souvent été malmené dans les duels alors qu’il n’en a remporté aucun lors du premier acte. Il a compensé en n’hésitant pas à prêter main forte à Nuno Mendes défensivement. Plus incisif en fin de match, ses accélérations ont causé du tort à une défense nordiste épuisée et il aurait pu finir avec une passe décisive pour deux belles passes données à Ramos en fin de match.

LOSC

- Chevalier (5) : le portier lillois a vécu une soirée cauchemardesque. Sur la première opportunité parisienne, il repoussait une première frappe de Dembélé, mais Barcola venait marquer dans le but vide (6e). Un peu plus de dix minutes plus tard, il devait réaliser une double parade, d’abord devant Dembélé, puis Hakimi, pour empêcher les Rouges et Bleus de faire le break (19e). Il devait ensuite effectuer un arrêt magistral pour que João Neves ne marque pas (21e), avant que, sur le corner qui suivait, Marquinhos le fasse à sa place (22e). Dembélé creusait l’écart et, une nouvelle fois, le gardien de but n’y pouvait rien (28e). La suite est tout aussi difficile, puisqu’il se fait fusiller par Doué d’une frappe surpuissante (37e). Plus tranquille en seconde période, il a été le meilleur Nordiste ce soir.

- Meunier (2,5) : l’ancien Parisien a montré des signes de fébrilité dès les premières possessions adverses, reculant devant Barcola. Sur le but de ce dernier, il est en retard et ne peut empêcher son vis-à-vis d’ouvrir le score, malgré le bon arrêt de son gardien au départ (6e). Comme Gudmundsson de l’autre côté, il s’est retrouvé au cœur d’une tempête. Il a toutefois tenté quelques montées, sans réussir à se montrer dangereux.

- Diakité (2) : comme son partenaire en défense centrale, le joueur de 24 ans a vécu une soirée absolument terrible au Parc des Princes. Les attaques menées par les locaux allaient tout simplement trop vite. Complètement à la traîne, il ne savait plus où donner de la tête et s’est fait rouler dessus par le rouleau compresseur qu’était son adversaire. Si la seconde mi-temps était moins intense et lui a permis de respirer, cela n’a pas suffi à rattraper son premier acte.

- Alexsandro (2) : la partie ne démarrait pas si mal pour le Brésilien : non fautif sur le but de Barcola, il était présent pour intercepter un centre en direction de Dembélé, qui n’aurait eu qu’à toucher le ballon pour doubler la mise (10e). Mais après cette intervention… plus rien. Comme le reste de ses partenaires, il a semblé perdu sur chaque offensive adverse. Complètement baladé, il a davantage paru faire acte de présence que vraiment défendre sur chaque but encaissé.

- Gudmundsson (1,5) : pris dans la tempête dès l’entame, le Suédois a énormément souffert. Sur l’ouverture du score, il laisse trop facilement Dembélé se trouver un angle de frappe, ce qui amène le but de Barcola (6e). Beaucoup trop de fois, l’ambidextre s’est retrouvé dans un fauteuil pour enrouler du gauche. L’ancien Barcelonais lui a fait extrêmement mal tout au long du match. Heureusement pour lui, Hakimi n’a pas choisi de beaucoup dédoubler.

- André (2,5) : le capitaine des Dogues n’a rien pu faire. Complètement à la traîne sur les tâches défensives, il n’a rien proposé sur le plan offensif. Complètement étouffé par le pressing des Parisiens, il a perdu un nombre incalculable de ballons. Remplacé par Ethan Mbappé (3,5) (46e), qui a permis de sauver l’honneur grâce à une frappe de loin repoussée par Donnarumma, directement dans les pieds de David (80e).

- Bentaleb (2) : absolument rien à proposer ce soir pour l’ancien joueur du SCO Angers. Difficile de faire le lien entre la défense et l’attaque lorsque son équipe n’a réussi ni à défendre ni à attaquer. La pression mise par les Parisiens l’a entièrement muselé, et il n’a jamais pu permettre à son équipe de se projeter vers l’avant.

- Gomes (2) : compliqué de proposer quelque chose offensivement lorsqu’on ne touche pas le cuir. L’Anglais est apparu en jambes en tout début de match, mais rapidement, il a compris qu’il ne pourrait pas s’exprimer ce samedi soir. Complètement sevré de ballons, il a parfois montré de bonnes idées lorsqu’il en avait entre les pieds, mais rien ne lui a souri.

- Mukau (2) : il est le joueur offensif ayant touché le plus de ballons dans son équipe, mais n’a rien pu en faire. Sur les rares attaques que le LOSC a pu mener, trop peu de ses partenaires venaient apporter du soutien et créer du danger. Il a semblé impossible pour lui de pouvoir faire quelque chose, peu importe le moment. Remplacé par Bouaddi (63e), qui n’a pas pesé bien lourd.

- Bakker (2) : le Néerlandais a parfois tenté de venir apporter du soutien à Gudmundsson dans ses tâches défensives, mais il n’a pas pesé bien lourd face à un Ousmane Dembélé qui marche sur l’eau. En attaque, il a tenté quelques courses, et lorsqu’il a été servi, il s’est retrouvé face à un mur. Il ne s’est pas exprimé. Remplacé par Haraldsson (46e), qui a apporté un peu de percussion sur le côté gauche.

- Akpom (1,5) : que la soirée a dû être longue pour le joueur prêté par l’Ajax. Aligné en pointe, il a été esseulé de façon inouïe. Il est le Lillois ayant touché le moins de ballons. En tant qu’avant-centre, il a dû bouillir tout au long de la soirée : pas la moindre occasion à se mettre sous la dent. Remplacé par David (63e), qui aura eu le mérite de réduire la marque, grâce à un but de renard des surfaces (80e).