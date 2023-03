Vidéo : Twitter déglingue Manchester United après son humiliation historique contre Liverpool !

La suite après cette publicité

Un derby d’Angleterre sans suspens. Liverpool a le temps d’un après-midi retrouvé son football et Manchester United l’a payé très cher. Les Reds ont tout simplement écrasé les Red Devils, score final 7-0. Cody Gakpo, Darwin Nunez et l’inévitable Mohamed Salah ont planté un doublé chacun ! Firmino a aussi participé à la fête avec un but en toute fin de match. À noter que l’Égyptien est devenu le seul meilleur buteur de Liverpool en Premier League avec 129 buts. Pour les hommes d’Erik ten Hag, c’est un énorme coup d’arrêt et une humiliation qui fera date dans l’histoire des confrontations entre ces deux formations. Une correction historique qui a mis la Twittosphère en ébullition.

