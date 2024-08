Bordeaux : l’appel du maire pour trouver des investisseurs locaux

L’avenir des Girondins de Bordeaux n’a jamais été autant menacé que maintenant. Rétrogradé administrativement en National 2, le club bordelais se bat activement pour trouver des joueurs et éviter un forfait pour la saison 2024-2025. Il est également en quête d’un nouvel investisseur qui pourra tourner l’effroyable page Gérard Lopez. De passage dans l’émission Apolline Matin de RMC, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a lancé un appel aux investisseurs locaux pour venir sauver les Girondins.

« La ville est depuis le départ très, très impliquée pour essayer de trouver des investisseurs afin de prendre la suite de ce club. C’est un club prestigieux qui est plus que centenaire. Et comme tous les Bordelais, la mairie vit avec désolation cette rétrogradation. On est passé en trois ans de la première division à la quatrième division. Nous souhaitons que des investisseurs locaux puissent s’intéresser au club pour éviter que ce soit uniquement une économie de casino comme ça l’a été ces dernières années. Un club, ce n’est pas seulement un produit d’investissement plus ou moins rentable. Pour nous, les Girondins font partie du patrimoine bordelais, girondin et même aquitain. Donc, nous travaillons en ce sens-là, pour que des investisseurs locaux s’intéressent à se devenir, pour assurer un ancrage local et une pérennité, afin que nous ne soyons pas à la merci du premier investisseur venu qui gagne ou perd de l’argent », a expliqué Hurmic, ce mercredi matin.