OM : la sélection argentine sous le choc pour Valentin Carboni

Valentin Carboni a vu sa jeune carrière en prendre un sacré coup. Alors qu’il tentait de faire son trou à l’Olympique de Marseille (4 apparitions en Ligue 1), le jeune milieu de terrain argentin prêté par l’Inter (prêt payant de 1 M€ + option d’achat fixée à 36 M€) se faisait une joie de retrouver ses coéquipiers de la sélection albiceleste. Mais le 9 octobre au soir, le compte X officiel des champions du monde en titre annonçait que Carboni souffrait d’«un traumatisme au genou gauche».

La suite après cette publicité

Deux jours plus tard, l’OM annonçait que la blessure au genou n’était pas qu’un simple coup reçu. «Blessé lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche.» Résultat : la saison de Valentin Carboni est d’ores et déjà terminée. Au sein du club phocéen, le désir est désormais de négocier avec l’Inter la fin du prêt d’un joueur qui ne devrait plus jamais jouer sous le maillot olympien.

À lire

OM : le traitement de Chancel Mbemba choque en République Démocratique du Congo

« C’est la nouvelle que personne n’attendait »

En Argentine, c’est la consternation. Interrogé en conférence de presse avant le match de l’Albiceleste face à la Bolivie, Lionel Scaloni a confié qu’il pensait au départ que son joueur n’avait pas été victime d’une blessure grave. « C’est la nouvelle que personne n’attendait. C’est ce que personne ne souhaite pour un joueur de football et pour lui, aussi jeune qu’il soit. En principe, il n’avait pas bien terminé la séance d’entraînement, mais personne ne pensait que cela pouvait être aussi grave », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« La nouvelle est très triste, nous espérons qu’il se remettra bien et qu’il ira aussi bien que possible. Nous lui envoyons nos meilleurs vœux de rétablissement, Walter (Samuel) l’a déjà contacté et nous lui parlerons après cette journée FIFA pour le soutenir autant que nécessaire. C’est une très mauvaise nouvelle et, surtout, parce que c’est un garçon pour lequel nous avons beaucoup d’espoir, nous espérons qu’il se rétablira ». Le message est passé.