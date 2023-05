PSG : Neymar est déjà recalé par un très gros club

La suite après cette publicité

Été 2017. Le Paris Saint-Germain frappe un énorme coup en mettant la main sur Neymar. Pour 222 millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire, le club de la capitale a réussi à déloger le Brésilien du FC Barcelone. Souhaitant sortir de l’ombre de son ami Lionel Messi, l’international auriverde a dit oui aux pensionnaires du Parc des Princes. Six ans plus tard, les champions de France souhaitent se débarrasser de Ney. C’était déjà le cas l’été dernier. Au centre du nouveau projet, Kylian Mbappé aurait exigé le départ de son coéquipier. Ce qui a d’ailleurs crée des tensions entre les deux hommes puisque Neymar l’a appris.

Neymar est prêt à partir

Finalement, l’ancien du Barça est resté dans la capitale française, où il a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain. Buteur comme passeur, il a réalisé une première partie de saison canon avant de se blesser lors du Mondial au Qatar. De retour au PSG, il n’a plus vraiment évolué au même niveau malgré des coups d’éclat. Blessé à la cheville face à Lille en février dernier, Neymar a été opéré. Il continue de se soigner, lui qui a retrouvé Paris il y a quelques jours après avoir fait une partie de sa rééducation au Brésil.

Malgré son absence sur le terrain, le Brésilien continue à faire parler de lui. Récemment, c’est son avenir qui a été de nouveau au centre des débats. En effet, le PSG souhaite toujours s’en séparer. Mais jusqu’à présent, Ney n’avait pas souhaité s’en aller, lui qui dispose d’un juteux salaire et d’un contrat qui s’achèvera en juin 2027. Toutefois, la donne a changé. Comme expliqué sur notre site, le numéro 10 du PSG n’est plus fermé à l’idée de quitter le club cet été. Il faut dire qu’entre les messages du club et les supporters qui l’ont pris à partie devant chez lui, on peut le comprendre.

Le Barça lui dit non

Comme Lionel Messi, Ney est donc en quête d’un nouveau club. Comme révélé sur notre site, Manchester United a pris la température. Cela dépendra de la vente du club. Déjà là l’été dernier, Chelsea est un candidat sérieux. Mais les Blues doivent vendre avant d’acheter. D’après Relevo, les Blues sont les candidats les plus sérieux à sa venue. Le média ibérique a cependant ajouté que Neymar avait une autre idée en tête. En effet, il a tâté le terrain avec le FC Barcelone. Le Brésilien a envoyé quelques messages au club culé, lui qui était d’ailleurs à Barcelone dimanche pour fêter le titre avec les joueurs de Xavi.

Mais Relevo assure que les pensionnaires du Camp Nou ne comptent pas le faire revenir. La publication espagnole ajoute d’ailleurs que les dirigeants ne veulent pas entendre son nom. En Catalogne, on n’a jamais vraiment digéré la manière dont il est parti en 2017. Recalé par les Blaugranas, Neymar va donc devoir chercher un point de chute ailleurs. La Premier League semble être la destination la plus probable. La suite au prochain épisode…