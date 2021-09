Éliminatoires CdM 2022 - AmSud : le programme des 3 prochaines journées dévoilé

La CONMEBOL vient d'annoncer le calendrier des trois prochaines journées des éliminatoires pour le Mondial 2022 de la Zone Amérique du Sud. Et on apprend que les nations joueront le troisième et dernier match de cette fenêtre internationale le 14 octobre.

Une programmation qui n'arrangera pas les affaires du Paris SG, dont le match contre Angers, pour le compte de la 10e journée de Ligue, est prévu pour le 15 octobre. Autant dire que Mauricio Pochettino devra sans doute encore se passer de Neymar, Lionel Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Marquinhos pour l'occasion, à trois jours d'un rendez-vous face à Leipzig (3e journée de Ligue des Champions). L'Olympique Lyonnais, qui accueille l'AS Monaco le samedi 16 octobre, pourrait également être privé de Bruno Guimarães et Lucas Paqueta pour l'occasion. L'Olympique de Marseille, également concerné avec Gerson, joue dimanche à 21h contre Lorient.