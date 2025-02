DAZN réclame plus d’un demi-milliard d’euros à la LFP !

Le feuilleton des droits TV connaît un nouvel épisode. Vendredi dernier, la LFP et DAZN se retrouvaient devant le tribunal de commerce de Paris après que la première ait assigné la seconde en référé pour défaut de paiement. La Ligue tente de récupérer le plus vite possible les 35 M€ manquants à l’échéance de février. L’ordonnance sera rendue d’ici le 28 février mais avant cela, le 30 janvier, c’est la plateforme de streaming qui a lancé une démarche plus agressive devant le tribunal de commerce de Paris. Elle a assigné la LFP à une procédure de fond. Celle-ci prend plus de temps pour un dossier plus étayé.

L’entreprise britannique estime avoir été flouée par son interlocuteur lorsqu’elle a acheté les droits (en juillet dernier) pour la diffusion de 8 matchs de Ligue 1 (sur 9, le dernier revenant à beIN Sports) par journée de championnat en échange de 400 M€ euros en moyenne jusqu’en 2029. Selon elle, elle a été trompée sur le nombre d’abonnés à Amazon Prime lors du cycle précédent, et des revenus générés, bien trop loin de la réalité d’aujourd’hui. DAZN compte 500 000 fidèles, là où 1,5 million était espéré. En plus de cela, les clubs ne joueraient pas le jeu en fermant leur porte, limitant la création de contenus sur sa chaîne.

DAZN reproche deux choses à la LFP

Lors de la cession des droits TV de la L1, la ligue avait pourtant mis en avant l’ouverture des clubs professionnels, un accès aux coulisses poussé. Pour cet ensemble d’éléments, les avocats du diffuseur réclament réparation. D’après RMC, pour avoir obtenu un produit d’origine trop surestimé, DAZN a fait une demande de 309 millions d’euros de réparation, d’après les informations de RMC Sport. Ce n’est pas tout. La question du piratage est centrale dans ce bras de fer. Les Britanniques y voient même une «tromperie sur la marchandise» et demandent une réparation à la hauteur de leurs investissements.

Pour eux, la LFP ne fait pas suffisamment pour enrayer les différents flux pirates, lesquels ont littéralement explosé depuis le début de la saison, principalement en raison du prix d’un abonnement très élevé (40 euros lors de la première offre cet été). DAZN juge que son droit de diffusion exclusif ne tient pas en raison de ce streaming illégal et engage la responsabilité de la Ligue. Pour ce second point, elle estime le préjudice à 264 millions d’euros. Les deux chiffres additionnés, la note monte à 573 M€ en frais de réparation. L’audience devant le tribunal n’a pour le moment pas été fixée.