Les frères Pogba lancent leur propre business

Mathias et Florentin Pogba, les deux frères ainés de Paul respectivement, joueurs au NK Tabor Sezana (première division slovène) et à Sochaux, ont récemment décidé de fonder une holding pour investir dans des entreprises à fort potentiel. Les deux frères souhaitent investir dans des entreprises françaises, étrangères et africaines dans plusieurs domaines.

En plus de leur holding nommé MFP Holding, les natifs de Conakry ont également lancé une société audiovisuelle pour accompagner les sportifs dans le développement de leur image, ainsi qu’une agence de marketing spécialisée dans le placement de produits avec les sportifs professionnels.

Le communiqué de presse de Mathias Pogba :

«MFP Holding est une holding créer par mon frère Florentin et moi. A travers cette holding nous investissons dans des entreprises de toutes tailles à fort potentiel de croissance, dans les secteurs du sports, du divertissement et du lifestyle. MFPHolding est né d'un constat simple : en tant que sportif professionnel on est souvent approché par des personnes qui nous proposent des projets dont nous ne maîtrisons pas spécialement tous les rouages. Il s'avère qu'avec le temps cela peut être préjudiciable et nous avons failli en faire les frais, c'est la raison pour laquelle après réflexion nous avons décidé de monter notre propre structure pour être maître de ce que nous faisons. L'envie d'être aussi indépendant à animer cette décision, mais par-dessus tout nous pensons à l'avenir et à anticiper au mieux l'après carrière. Nous nous sommes entourés d'une équipe d'experts pour chaque secteur d'activité , de cabinets de conseil ainsi que d'avocats spécialisés afin de mener à bien nos investissements, tout en gardant à l'esprit notre vision à long terme. Nous investissons en France, à l'étranger et en Afrique. Nous venons également de co-fonder PARTONE&CO un groupe audiovisuel qui développe et produit des contenus créatifs et innovants. Le groupe crée des films, des émissions télévisées, de la musique et des jeux ainsi que des applications de divertissement originales et de l'online Gaming. Au sein du même groupe nous avons lancé PARTONE&CO Sports une division de PARTONE&CO consacré au management sportif. PARTONE&CO Sports accompagne et conseille les sportifs dans la protection de leurs droits, dans l'optimisation et l'exploitation de leur image. Nous finalisons actuellement le lancement de IDCOMAGENCY, une agence de marketing d'influence spécialisée dans le placement de produits avec les sportifs professionnels (...) L'agence sera lancée officiellement le 10 Mars 2021. En parallèle, nous avons investis dans certaines entreprises et signé des partenariats intéressants qui seront rendus public dans les semaines, voire les mois à venir ».