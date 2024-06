Amical : le Brésil termine sa préparation par un match nul contre les États-Unis

À une semaine du lancement de la Copa América aux États-Unis, le pays hôte accueillait cette nuit le Brésil en match amical au Camping World Stadium d’Orlando. Quelques jours après leur débâcle contre la Colombie (1-5), les Américains faisaient face à une équipe d’un calibre encore supérieur. Pourtant, la Team USA de Yunus Musah, Weston McKennie et Ricardo Pepi a bien tenu face à la Seleção, emmenée par une attaque 100% Barça-Real : Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha. Les Auriverde ont dominé le match avec le plus d’occasions et de possession. L’ouverture du score de l’attaquant du Real Madrid Rodrygo n’a pourtant pas suffi (0-1, 17e).

Les Brésiliens se sont vite fait rejoindre au score. Un coup franc astucieusement frappé par Christian Pulisic (1-1, 26e) a remis les Américains dans la course. Malgré l’entrée de Folarin Balogun, c’est surtout le gardien, Matt Turner, qui a été le plus décisif. Le portier de Nottingham a réalisé pas moins de 11 arrêts pour maintenir le match nul. Pour rappel, la compétition commencera jeudi prochain avec un match opposant les champions en titre argentins face au Canada à Atlanta.