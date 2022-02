Le père d'Erling Haaland a déjà choisi le club de son fils

La suite après cette publicité

Est-on face au futur grand attaquant de la décennie à venir ? C'est en tout cas une hypothèse fort probable au vu de son niveau de performance et de son talent fou. Déjà parmi les meilleurs attaquants de la planète du haut de ses 21 ans, Erling Haaland va probablement continuer d'exploser les compteurs pendant de nombreuses années, et forcément, les meilleurs clubs européens veulent qu'il le fasse en revêtant leur tunique.

On sait que le Real Madrid est très chaud, mais il y a aussi le dossier Mbappé à régler, alors que selon nos informations, le PSG en aurait justement fait son objectif prioritaire pour remplacer l'attaquant tricolore. Quoi qu'il en soit, les dernières informations publiées par AS et son journaliste Edu Cornago sont plutôt positives pour le leader de la Liga.

Tout est déjà étudié

Ainsi, le père du joueur, très impliqué dans la carrière de son fils et qui travaille main dans la main avec Mino Raiola, a déjà un plan très clair qui passe par... le Real Madrid. Alf-Inge Haaland a ainsi étudié au maximum tous les paramètres et détails à prendre en compte : le climat de la ville espagnole, le quartier où habitera son fils, le niveau du staff de préparateurs du Real Madrid, entre autres.

Il regarde également tous les matches de l'équipe de Carlo Ancelotti pour étudier le système mis en place par le coach italien et comprendre ses rouages afin de faciliter l'adaptation de son fils à l'équipe. Des informations qui laissent donc clairement indiquer que le clan Haaland a fait son choix pour l'avenir du cyborg norvégien...