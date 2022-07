Paul Pogba explique les dessous du choix Juventus

La suite après cette publicité

Ambition. Paul Pogba (29 ans) est revenu à la Juventus pour gagner, comme il l'a expliqué lors de sa première prise de parole ce lundi soir, aux médias officiels du club. Ce mardi, face à la presse, pour sa présentation officielle, le milieu de terrain a persisté et signé. «Je veux gagner un trophée, brandir un trophée entre mes mains, c’est mon objectif», a-t-il lancé, sobrement.

Ravi de retrouver Turin, l'Italie et la Serie A, l'international tricolore (91 sélections, 11 buts) a expliqué en quoi il avait grandi. «J’ai plus d’expérience, je connais mieux mon corps, je ne suis plus un jeune joueur, je vais jouer dans une autre équipe. Je vais pouvoir aider les jeunes aussi dans l’équipe», a-t-il expliqué, ne regrettant pas son passage à Manchester United, qui lui a permis de grandir.

Deschamps a beaucoup compté

«Je suis très heureux de mes années à MU. J’ai beaucoup grandi, ce n’était pas une erreur d'y retourner, j'ai été très heureux là-bas, mais on ne sait jamais ce que le football vous réserve», a-t-il confié, avouant toutefois des moments compliqués. «Changer souvent d’entraîneur, ça a été compliqué. Il y a eu les blessures, un manque de chance, des changements de postes, un manque de régularité, tout ça m’a un peu gêné.»

Le champion du monde 2018, content de jouer sous les ordres de Massimiliano Allegri et de découvrir Angel Di Maria, a ensuite révélé qu'un homme avait eu une importance particulière dans son choix de revenir dans le Piémont. «J’ai parlé avec le coach Didier Deschamps pour avoir son opinion, comme il y avait plusieurs clubs intéressés. Je lui ai dit que j’aimerais retourner à la Juve, il m'a dit : "si tu es sûr de ne pas regretter, vas-y, fonce." Je n’étais pas sûr à 100%, et après la discussion avec le coach, c’était plus clair», a-t-il conclu. Place au terrain désormais.