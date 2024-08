Mercato : la grosse tuile se confirme pour l’OM !

Les avant-centres de Ligue 1 ont-ils la poisse ? En attendant la fin de cette première journée de championnat, Gonçalo Ramos et Faris Moumbagna peuvent le penser. Vendredi soir, l’attaquant portugais du Paris Saint-Germain a dû quitter prématurément ses coéquipiers après s’être sérieusement blessé à la cheville sur un tacle adverse. Résultat : trois mois d’absence annoncés et sans doute l’obligation pour le club de la capitale d’aller à la quête d’un buteur à deux semaines de la fin du mercato, Ligue des Champions oblige.

À Marseille, le calendrier de cette saison 2024/2025 ne s’annonce pas infernal puisque l’OM ne jouera aucune coupe d’Europe, mais Roberto De Zerbi a quand même reçu un coup derrière la nuque. Cinq minutes seulement après avoir fait entrer Faris Moumbagna face à Brest, le coach italien a vu son attaquant se blesser gravement au genou. À la fin du match, le diagnostic officiel n’était pas tombé, mais au vu des images, il y a de fortes chances pour l’on ne revoit pas le Camerounais rejouer avant plusieurs mois.

L’OM va devoir recruter

De quoi relancer la fin du mercato marseillais ? Le 12 août dernier, Pablo Longoria confirmait que son club cherchait à étoffer un secteur offensif dégarni. « À l’heure actuelle, on a un déficit de joueurs dans le secteur offensif. On en est conscient, on discute avec l’entraîneur. On veut donner au coach tous les outils nécessaires. » Juste après, l’OM annonçait l’arrivée d’Elye Wahi. Mais l’ancien Lensois devait renforcer la position de buteur, avec Moumbagna. Avec la grave blessure du Camerounais, Longoria voudra-t-il recruter un nouvel avant-centre ?

À l’issue de la rencontre, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont tous les deux tenus à envoyer un mot de réconfort à leur coéquipier. «On a aussi une mauvaise nouvelle. Faris s’est blessé, on ne connait pas le diagnostic. On est avec lui, on lui envoie toutes nos forces», a déclaré Merlin en zone mixte. Un peu plus tard, si le club phocéen savourait sa belle entame, il n’a pas attendu les résultats des examens médicaux pour savoir qu’il faudra recruter un nouvel attaquant. D’autant que certains ont confirmé qu’après l’arrivée de Wahi, l’OM n’avait pas prévu d’enrôler un avant-centre supplémentaire.