La statistique qui ravive les vieux démons du PSG

Hier soir, le Paris Saint-Germain a tenté d'égaler un de ses classiques face au Real Madrid, en vain. En effet, les Parisiens menaient 1-0 et se dirigeaient tout droit vers une troisième quart de finale consécutif, mais une double confrontation sans aucun accroc, ce n'est pas possible pour le PSG.

Les joueurs de la capitale ont alors décidé d'abandonner le match et de laisser les Madrilènes entrer dans leur surface comme on rentre dans un moulin. Résultat : 3 buts en 17 minutes. Soit les trois buts encaissés le plus rapidement par le PSG en Ligue des Champions depuis la fameuse remontada face au Barça en 2017.