FA Cup : Leicester et Brentford déroulent, Newcastle éliminé par une équipe de D3

La FA Cup se tient ce week-end en Angleterre avec les 32e de finale. Affiche du milieu d'après-midi, la rencontre entre Leicester et Watford a été bien maîtrisée par les Foxes avec une victoire 4-1. Youri Tielemans (7e) sur penalty et James Maddison (25e) ont donné le ton. Certes, Joao Pedro a réduit le score (27e) mais Harvey Barnes (56e) a redonné le large à l'équipe de Brendan Rodgers avant que Marc Albrighton assure le succès 4-1 en fin de match (85e). Dans le même temps, Newcastle affrontait Cambridge United pensionnaire de troisième division. Pour la première de Kieran Trippier, les Magpies se sont mis en difficulté avec un but de Joe Ironside (57e). Tentant de revenir, l'équipe d'Eddie Howe s'incline 1-0 et se retrouve déjà éliminée.

Autre formation de première division, Brentford a assuré contre Port Vale (D4). Marcus Forss le Finlandais a ouvert le score (26e) avant que Bryan Mbeumo s'offre un joli triplé (66e, 76e et 87e sp). Le jeune Kian Harratt (19 ans) avait certes réduit l'écart (69e) mais cela n'a pas empêché la victoire 4-1 des Bees. Autre pensionnaire de Premier League, Brighton a été poussé en prolongations par West Bromwich Albion (1-1) qui évolue en D4. Deux autres matches vont se poursuivre avec des prolongations, l'impressionnant Barnsley (D2) - Barrow (D4) où le score est de 4-4 ainsi que QPR (D2) - Rotherham (D3) où le score est de 0-0. Enfin, mentions honorables à Kidderminster (D6) et Borehan Wood (D5) qui viennent de réaliser des exploits. Les premiers ont vaincu 2-0 le Wimbledon FC (D3) tandis que les seconds se sont offerts 2-1 Reading (D2).

Les matches de l'après-midi :