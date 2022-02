PSG-ASSE : la réaction à chaud de Timothée Kolodziejczak

A l'issue de la défaite face au Paris Saint-Germain (3-1), le défenseur de l'AS Saint-Etienne Timothée Kolodziejczak a confié au micro de Canal + avoir été content de la prestation de ses coéquipiers, notamment en première période, durant laquelle les Verts avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Denis Bouanga. Le central français a avoué que les changements tactiques adverses ont posé beaucoup de problèmes à leur arrière-garde.

La suite après cette publicité

«On fait une grosse première période. Après, ils changent de système et ça nous gêne pendant 10 minutes et on se prend 2 buts, avec leur passage à 3 avec Di Maria et Messi à l'intérieur. On n'a pas à rougir ce soir, on a fait un bon match, une bonne première mi-temps. Malheureusement, il nous a manqué un peu d'efficacité et de jus sur les derniers gestes, mais c'est positif. On a un gros match dimanche contre Metz, qui est important pour nous, pour rester en Ligue 1. A nous de travailler, mais on a fait de belles choses, en première mi-temps surtout. En deuxième, on aurait pu marquer, mais quand on connaît la vitesse et la qualité des joueurs de Paris, quand on n'est pas bien placé sur un mètre ou deux, on le paie cash.»