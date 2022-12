CdM 2022, Sénégal : la fierté de Kalidou Koulibaly malgré l'élimination

Kalidou Koulibaly (31 ans) quitte le Qatar la tête haute. Malgré la défaite contre l'Angleterre en huitième de finale (0-3) ce dimanche, le Sénégal a montré de belles choses au cours de cette Coupe du Monde 2022. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le capitaine des Lions après l'élimination de sa sélection. « C'était un match difficile, contre grande équipe de l'Angleterre. C'est dommage, on a donné 3 buts en contre, on arrivait bien à les contenir. C'est vraiment dommage », a d'abord analysé le défenseur de Chelsea, au micro de beIN SPORTS, avant de poursuivre.

« On a tout donné, l'équipe a donné bonne image de notre pays, on a fait des bonnes choses. On peut être fier de nous malgré le nombre d'absents qu'on a eus. On va encore grandir, apprendre de nos erreurs et j'espère qu'on sera là dans 4 ans. C'était une grande fierté pour moi d'être le capitaine de cette équipe, de ce groupe incroyable. Il n'y a rien à dire sur tout le monde, ils ont tous été au top du début jusqu'à la fin. On a tout donné jusqu'à la fin, mais on a joué contre une grande équipe de l'Angleterre. Merci aux supporters qui sont restés jusqu'à la fin, même si on a pris trois buts, ils sont restés à chanter jusqu'à la fin. Tout ce qu'on a fait, c'était pour eux. Le futur est bon, j'espère. »