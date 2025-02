Un international arménien se paye le RC Lens

Cible du RC Lens l’été dernier, le milieu offensif arménien Eduard Spertsyan (24 ans) n’a finalement pas quitté son club de Krasnodar dont il est le capitaine. Auteur de 6 buts et 3 offrandes en 25 matches, le natif de Stavropol est une nouvelle fois précieux dans la saison des Bykis qui sont actuellement en tête de la Premier League russe juste devant le Zenit Saint-Pétersbourg. Dans un entretien pour Championnat, il est revenu sur la possibilité qu’il a eue de quitter la Russie.

Il a notamment souligné l’offre du RC Lens pour s’attacher ses services qui n’a pas été suffisante à ses yeux et à ceux de ses dirigeants : «en tout cas. J’étais prêt à aller voir Lens aussi. Mais, pour être honnête, leur offre en termes d’argent était… Ils ont proposé à Krasnodar moins pour moi que ce que l’Ajax avait proposé l’année précédente. Comment puis-je aller au club avec une telle offre et demander à être libéré s’ils donnent moins pour moi qu’il y a un an, alors qu’en un an je suis probablement devenu plus fort ? Je ne peux pas exiger un transfert et dire que je veux partir. Je ne mentionnerai même pas les conditions personnelles.»